Erdoğan ve Kagame’den Barış Mesajı: Ruanda ile Kongo İhtilafında Türkiye Desteğine Açık

Erdoğan ve Kagame’den Barış Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Ruanda ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasındaki ihtilafın çözüme kavuşturulmasının önemine vurgu yaptı. Erdoğan, "Büyük Göller bölgesinde istikrar ve barışa katkı sağlayacak bu meselenin çözümü konusunda her iki tarafın da arzu etmeleri halinde biz de Türkiye olarak her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

Kagame’nin Türkiye Ziyareti Önemli

Erdoğan, Kumru Yüksek Çalışmalar Merkezi’nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlediği basın toplantısında, Kagame’nin Türkiye’ye yaptığı bu resmi ziyaretin tarihi bir anlam taşıdığını ifade etti. 2013 ve 2014 yıllarında iki ülke büyükelçiliklerinin karşılıklı açılmasının ardından Türkiye-Ruanda ilişkilerinin önemli bir ivme kazandığını dile getirdi.

"2000'li yılların başında 1 milyon dolar olan ticaret hacminden, bugün 500 milyon dolara yaklaşan yatırımlarıyla dost bir ülkeden bahsediyoruz" diyerek, bu ziyaretin iki ülke arasındaki işbirliğinin derinleşmesi açısından bir milat olduğunu belirtti.

Ekonomik İlişkilerde Özgüven

Erdoğan, Ruanda'nın politikasını ve ekonomik kalkınma modelini örnek göstererek, Kagame’nin liderliğine teşekkür etti. Özellikle Türk firmalarının Ruanda’daki yatırımlarının yüzde 13’ünü gerçekleştirdiğine dikkat çekti. "Ruanda'nın dış ticaretinde ülkemizin ilk sıralarda yer alması, ekonomik münasebetlerimizin geleceği bakımından ümit vadetmektedir" ifadelerini kullandı.

Eğitim ve FETÖ ile Mücadele

Türkiye'nin Ruanda’ya eğitim alanındaki desteklerinin arttığını ifade eden Erdoğan, 257 Ruandalı öğrencinin Türk burslarından yararlanarak yüksek öğrenim gördüğünü aktardı. Ayrıca, Ruanda’nın Türkiye’nin FETÖ ile mücadelesine en hızlı destek veren ülkelerden biri olduğuna vurgu yaparak, bu desteğinden dolayı teşekkürlerini sundu.

Afrika ile İşbirliği Vurgusu

Türkiye’nin Afrika ile ilişkilerini kurumsal bir çerçevede ilerlettiğini belirten Erdoğan, "Afrika'nın sorunlarına Afrikalı çözümler bulunması ilkesi çerçevesinde, kıtanın istikrarına ve kalkınmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz" dedi. Ruanda’nın Doğu Afrika ve Büyük Göller bölgesindeki istikrar için yaptığı katkıları takdir ettiğini de sözlerine ekledi.