Erdoğan ve Luong Cuong New York'ta Görüştü: Gazze ve Ticaret Gündemi

Görüşmenin Detayları

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong ile bir araya geldi.

Açıklamada görüşmede Türkiye ile Vietnam ikili ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.

Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin seviyesinin yükseltilmesi için münasebetleri daha ileri götürebileceklerini vurgulayarak, iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmanın gerekli olduğunu ifade etti. Ayrıca, Türkiye ve Vietnam'ın uluslararası ve bölgesel platformlarda işbirliğini geliştirmeyi arzuladıkları kaydedildi.

Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin Gazze'de adil ve kalıcı bir barışın tesisi için büyük çaba gösterdiğini söyleyerek, Vietnam'ın Filistin meselesinde tarihin doğru tarafında yer aldığını görmenin sevindirici olduğunu belirtti.