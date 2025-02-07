Erdoğan ve Macron'dan Kritik Telefon Görüşmesi: İkili İlişkiler ve Küresel Konular Gündemde

Erdoğan ve Macron'dan Önemli Telefon Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptıkları telefon görüşmesinde Türkiye ve Fransa ikili ilişkilerini, yanı sıra bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

İkili İlişkilerin Geliştirilmesi

Görüşme sırasında, iki ülke arasındaki ticaret ve diplomatik ilişkilere yönelik atılacak adımlar üzerinde duruldu. Ayrıca, bölgesel istikrar ve uluslararası güvenlik meseleleri de gündeme geldi.

Küresel Sorunlar ve İşbirliği

Erdoğan ve Macron, ikili ilişkilerin yanı sıra iklim değişikliği, göç politikaları ve güvenlik meseleleri üzerine de fikir alışverişinde bulundu. Bu kapsamda, gelecekteki işbirlikleri ve karşılıklı desteklerin önemi vurgulandı.