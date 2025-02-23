Erdoğan ve Macron, İkili İlişkileri Görüşmek Üzere Telefonda Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 21:12
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 21:12
Erdoğan ve Macron, İkili İlişkileri Görüşmek Üzere Telefonda Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile Kritik Telefon Görüşmesi Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ile Fransa arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel ile küresel gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Erdoğan, telefon görüşmesinde Türkiye'nin, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi ve adil bir barışın sağlanması yönündeki çabalarının sürdüğünü vurguladı. Tarafları müzakere masasına getirmek konusundaki katkılarına dikkat çeken Erdoğan, çatışmanın taraflarını dışlamayan bir müzakere sürecinin önemini ifade etti.

Bu görüşme esnasında, Filistinlilerin, Mısır, Ürdün ya da başka bir üçüncü ülkeye göç ettirilmesi planlarının kabul edilemez olduğunu belirten Erdoğan, bu konuya özel bir vurgu yaptı.

Koordineli Çalışma Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, iki NATO müttefiki ülkenin liderleri olarak, yeni dönemde daha koordineli bir çalışma yürütme konusunda mutabık kaldı. Bu görüşme, iki ülkenin uluslararası platformlardaki iş birliğini güçlendirme adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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