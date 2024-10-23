DOLAR
34,29 -0,1%
EURO
36,97 0,04%
ALTIN
3.000,25 0,79%
BITCOIN
2.259.956,79 2,43%

Erdoğan ve Putin Arasındaki Görüşme Tamamlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Kazan EXPO'daki BRICS Zirvesi'nde bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 19:15
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 19:15
Erdoğan ve Putin Arasındaki Görüşme Tamamlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin Arasındaki Görüşme Tamamlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

BRICS Zirvesi'nin yapıldığı Kazan EXPO alanındaki bu görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.

Görüşmeye Katılan Yetkililer

Toplantıda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yer aldı.

Bu görüşme, iki ülke arasında önemli siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

İLGİLİ HABERLER

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

33 kamu kuruluşunda memur olmak isteyenleri sıraya dizecek açıklama! Binlerce personel alınacak

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan TUSAŞ'a Terör Saldırısına Kınama
2
Ceylanpınar'da Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı
3
Ülke geneli için MEB müjdesi! 1.5 gün tatil açıklandı
4
Fatih'te Tramvay Kazası: Yaya Yaralandı
5
Bahçeli'den TUSAŞ Tesislerine Yapılan Saldırıya Kınama
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TUSAŞ'a Yapılan Terör Saldırısını Kınadı
7
CHP MYK, TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısını Değerlendirecek

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

Emeklilere taze destek! Yılda 20.000 TL ödenecek

TOKİ'den büyük satış! 30 Ekim'e kadar 35 ilde taşınmazlar alıcılarını bekliyor

33 kamu kuruluşunda memur olmak isteyenleri sıraya dizecek açıklama! Binlerce personel alınacak

Asgari ücret ve emeklilikte yeni dönemi başlatacak açıklama geldi!

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak