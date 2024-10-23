Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin Arasındaki Görüşme Tamamlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

BRICS Zirvesi'nin yapıldığı Kazan EXPO alanındaki bu görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.

Görüşmeye Katılan Yetkililer

Toplantıda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yer aldı.

Bu görüşme, iki ülke arasında önemli siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.