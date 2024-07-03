Erdoğan ve Putin, Astana'da Şanghay İşbirliği Zirvesi'nde buluştu!

Astana'daki buluşmada, Erdoğan ve Putin uzun zamandır yüz yüze gelmemiş olsalar da, telefon diplomasisiyle sürekli iletişim halinde olduklarını belirttiler. Görüşme, özellikle enerji sektöründe atılacak adımlar ve turizmdeki iş birliği potansiyeli üzerinde yoğunlaştı.

Nükleer Enerji Alanında Ortak Adımlar Atılıyor

Erdoğan, görüşmenin basına açık bölümünde, Sinop Nükleer Enerji Santrali projesi ile ilgili görüşmelerin sürdüğünü ve bu alanda ciddi adımlar atacaklarını vurguladı. Türkiye'nin enerji ihtiyaçlarını karşılamak için Rusya ile iş birliğini derinleştirmeyi planladıklarını belirtti.

Enerji Diplomasisi ve Ekonomik Hedefler

Erdoğan, BOTAŞ ve GAZPROM arasındaki ilişkilerin samimi bir atmosferde devam ettiğini ve 55 milyar dolarlık ticaret hacminin ötesine geçerek 100 milyar dolarlık bir hedef belirlediklerini dile getirdi. Türkiye'nin enerji güvenliğini sağlamak adına önemli adımlar attıklarını vurguladı.

Turizm alanında da iş birliğini önemseyen Erdoğan, Rus turistlerin Türkiye'yi tercih etmelerinin ülke ekonomisi için büyük önem taşıdığını belirtti. Türkiye'nin misafirperverliğinin devam edeceğini vurgulayarak, Rus turistlerin memnuniyetini sağlamak için çaba göstereceklerini ifade etti.



Putin'e Davet

Erdoğan, görüşmenin sonunda Putin'i en kısa zamanda Türkiye'ye davet ettiğini de sözlerine ekledi. İki lider arasındaki bu yakın iş birliği ve samimi ilişkilerin gelecekteki ortak projeler için de güçlü bir temel oluşturduğuna dikkat çekti.