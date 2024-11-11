Erdoğan ve Selman Görüşmesi: İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Rolü Vurgulandı

Erdoğan ve Selman Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile gerçekleştirdiği görüşmede, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İsrail saldırganlığına karşı alacağı kararların önemine dikkat çekti.

Görüşme, Türkiye'nin Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi çerçevesinde gerçekleştirildi. Bu buluşmada, Türkiyeyle Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konular masaya yatırıldı.

İçindekiler

Erdoğan, görüşmede İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulması için Müslüman ülkelerin birlikteliğinin hayati önem taşıdığına işaret etti. Ayrıca, Türkiye'nin, İsrail’in saldırganlıklarını sona erdirmek için Birleşmiş Milletler nezdinde başlattığı silah ambargosu girişimini vurgulayarak, bu girişimin destek bulması için çabaların süreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bu meselede alacağı kararların ve atacağı adımların kritik öneme sahip olduğunu yineledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.