Erdoğan ve Şi'den Orta Koridor ile Yol ve Kuşak Girişimi Uyumuna Ortak Adım Çağrısı

Erdoğan, Şi ile görüşmesinde Orta Koridor ile Yol ve Kuşak Girişimi'nin uyumlaştırılması için ortak adımlar atılmasının önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 12:58
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 12:58
Erdoğan ve Şi'den Orta Koridor ile Yol ve Kuşak Uyumuna Vurgu

İki lider, bölgesel bağlantıların etkinleştirilmesi için iş birliğini öne çıkardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi ile gerçekleştirdiği görüşmede, Orta Koridor ile Yol ve Kuşak Girişimi'nin uyumlaştırılmasının önemine dikkat çekti.

Erdoğan, görüşmede iki girişimin birbirini tamamlayacak şekilde koordine edilmesinin, bölgesel ulaşım, ticaret ve altyapı bağlantılarını güçlendireceğini belirtti. Liderler, bu çerçevede müşterek adımlar atılması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Görüşmede, karşılıklı iş birliği mekanizmalarının geliştirilmesi ve projelerin etkin bir şekilde hayata geçirilmesine yönelik teknik ve diplomatik adımların önemi vurgulandı. Erdoğan'ın sözleri, iki ülke arasındaki stratejik ve ekonomik diyalogun derinleştiğine işaret ediyor.

Orta Koridor ile Yol ve Kuşak Girişimi'nin uyumlaştırılması çağrısı, bölge çapında lojistik ve ticaret ağlarının entegrasyonuna yönelik somut adımların atılmasını gerektirdiğini ortaya koydu.

