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Erdoğan ve Steinmeier, Türkiye-Almanya İlişkilerini Güçlendirmek İçin Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile gerçekleştirdiği görüşmede iki ülke ilişkilerini ele aldı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 19:42
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 19:42
Erdoğan ve Steinmeier, Türkiye-Almanya İlişkilerini Güçlendirmek İçin Bir Araya Geldi

Erdoğan ve Steinmeier, Türkiye-Almanya İlişkilerini Güçlendirmek İçin Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin giriş kapısında Erdoğan'ın Steinmeier'i karşılamasıyla başladı.

Önemli Anlar ve Ortak Fotoğraf

İkili, merdivenlerde Türkiye ve Almanya bayrakları önünde fotoğraf çektirerek bu anı ölümsüzleştirdi. Böylece iki ülke arasında dostluk ve iş birliği mesajı verildi.

Kapalı Görüşme ve Basın Toplantısı

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda, iki liderin Türkiye-Almanya ilişkileri üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapması bekleniyor. Görüşmelerin ardından Erdoğan ve Steinmeier, ortak bir basın toplantısı düzenleyecek. Bu toplantıda, iki ülke arasındaki iş birliğinin geleceği hakkında önemli açıklamalar yapılması öngörülüyor.

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