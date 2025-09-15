Erdoğan ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Doha'da Görüştü

İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi kapsamında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi.

Görüşme, zirve programı çerçevesinde gerçekleştirilirken liderlerin ikili temasları gündeme ilişkin konuları kapsadı.

Erdoğan'a görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan eşlik etti.