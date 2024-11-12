Erdoğan ve Tokayev'den Türk Dünyası İçin Güçlü Durma Vurgusu

Erdoğan ve Tokayev Görüşmesinde Önemli Vurgular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile gerçekleştirdiği görüşmede, İsrail’in Filistin ve Lübnan'daki saldırıları karşısında Türk dünyası olarak güçlü şekilde durmanın önemini ifade etti.

Görüşme Detayları

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında Azerbaycan'da bulunduğu sırada Tokayev ile bir araya geldi.

Görüşmede Türkiye-Kazakistan ikili ilişkileri, sosyal, ekonomik ve siyasi konular detaylı bir şekilde ele alındı. Erdoğan, ilerleyen dönemde atılacak adımlarla Türkiye ile Kazakistan arasında savunma sanayi, enerji, tarım, eğitim ve kültür alanlarında işbirliğini derinleştirmek istediklerini belirtti.

İkili İlişkilerin Geleceği

Birçok alanda işbirliği yapmak için çalışmaların süreceğini ifade eden Erdoğan, Türk dünyasının birliği vurgusunu yaparak, İsrail’in Filistin ve Lübnan’daki saldırıları karşısında ortak bir duruş sergilemenin önemine dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.