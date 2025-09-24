Erdoğan ve Trump, BM'de Gazze Toplantısında Yan Yana

BM Genel Kurulu marjında düzenlenen Gazze toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump katıldı; toplantı basın kapalı yapıldı, Trump 'Bu benim en önemli toplantım' dedi.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 00:25
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 00:25
Erdoğan ve Trump, BM'de Gazze Toplantısında Yan Yana

Erdoğan ve Trump, BM'de Gazze Toplantısında Yan Yana

BM Genel Kurulu marjında düzenlenen kritik buluşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı Gazze konulu toplantı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında gerçekleştirildi.

Toplantı BM binasında ve basın kapalı olarak yapıldı. Erdoğan ile Trump toplantıda yan yana oturdu.

Toplantıya, Türkiye ve ABD'nin yanı sıra Endonezya, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Pakistan ve Mısır'ı temsilen devlet veya hükümet başkanları katıldı.

ABD Başkanı Trump, toplantının başında yaptığı kısa açıklamada, "Bu benim en önemli toplantım." ifadesini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başakşehir'de iş yerinde bağlı bulunan kişi öldü: 4 şüpheli gözaltında
2
Tatar 2025 için 'Vizyon: Atak Diplomasi' Bildirgesini Açıkladı
3
İzmir Büyükşehir Belediyesi 'Kooperatif' Davasında Ara Karar: 5 Tahliye
4
BM Güvenlik Konseyi'nden Gazze için Ateşkes Çağrısı — ABD İsrail'i Destekledi
5
Filistin: Gazze'de İsrail soykırımının sona erdirilmesi kararlı eylem gerektiriyor
6
Erdoğan: İsrail'in Saldırıları İnsan Haklarını Rafa Kaldırdı
7
Balıkesir Sındırgı'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek