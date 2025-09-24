Erdoğan ve Trump, BM'de Gazze Toplantısında Yan Yana

BM Genel Kurulu marjında düzenlenen kritik buluşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı Gazze konulu toplantı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında gerçekleştirildi.

Toplantı BM binasında ve basın kapalı olarak yapıldı. Erdoğan ile Trump toplantıda yan yana oturdu.

Toplantıya, Türkiye ve ABD'nin yanı sıra Endonezya, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Pakistan ve Mısır'ı temsilen devlet veya hükümet başkanları katıldı.

ABD Başkanı Trump, toplantının başında yaptığı kısa açıklamada, "Bu benim en önemli toplantım." ifadesini kullandı.