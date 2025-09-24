Erdoğan: Yenilenebilir Enerjinin Kurulu Güçte Payı Yüzde 60'ı Aştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enerji bilançosuna ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji sektörüne dair değerlendirmesinde, ülkenin yenilenebilir enerji kapasitesindeki artışı öne çıkardı.

Erdoğan, "Bu yıl itibarıyla toplam kurulu güç içerisinde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 60'ın üzerine çıkardık" dedi.

Bu açıklama, Türkiye'nin enerji dönüşümüne ve sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik atılan adımların önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.