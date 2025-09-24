Erdoğan: Yenilenebilir Enerjinin Kurulu Güçte Payı Yüzde 60'ı Aştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içindeki payının bu yıl yüzde 60'ın üzerine çıktığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 21:47
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 21:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enerji bilançosuna ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji sektörüne dair değerlendirmesinde, ülkenin yenilenebilir enerji kapasitesindeki artışı öne çıkardı.

Erdoğan, "Bu yıl itibarıyla toplam kurulu güç içerisinde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 60'ın üzerine çıkardık" dedi.

Bu açıklama, Türkiye'nin enerji dönüşümüne ve sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik atılan adımların önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

