Erdoğan, Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'nı Kabul Etti — Süper Lig Yükselişi Kutlandı

Erdoğan, Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'nı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselen Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımını kabul ederek kulübü ve ekibini tebrik etti. Erdoğan, gençlerin ve kadınların Türkiye'nin aydınlık yarınlarının ve terörsüz bir ülke hedefinin en önemli aktörleri olacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı'nın Konuşması

Erdoğan, TFF Kadınlar 1. Ligi'ni şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Yüksekovaspor Kulübü'nü kutlayarak, sahada fedakarca mücadele eden sporcuları, teknik ekibi, yöneticileri ve sezon boyunca takımlarına destek veren taraftarları ile Yüksekovalıları da tebrik etti.

2017'de kurulan ve başarı grafiğini sürekli yükselten kulübün yeni sezonda da başarılarını sürdürerek yoluna devam edeceğine inandığını belirten Erdoğan, "Büyük ve güçlü Türkiye'nin aydınlık yarınlarımızın, Terörsüz Türkiye'nin en önemli aktörü yine gençlerimiz ve kadınlar olacaktır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca, kadın sporundaki ilerlemeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kadınların eğitimden siyasete, bürokrasiden spora kadar her alanda güçlenmesi için tüm imkanların seferber edildiğini aktardı.

Bakanların Açıklamaları

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'nın bir aile olduğunu ve başarısının ortada olduğunu söyledi. Bak, takımın Yüksekova'ya renk kattığını belirterek stat talepleriyle ilgili olarak "Yaklaşık 180 milyon liraya ihalesini yapıp, yeni stada başlıyoruz." dedi. Ayrıca takımın kamp yapacağı tesisin projesinin tamamlandığını ve tesisin de yapılacağını açıkladı.

Bak, Hakkari'ye yapılan yatırımlara değinerek bölgedeki sporun gelişmesi için yaklaşık 1 milyar liralık yatırım yapıldığını ve yeni sezonda takıma başarı dilediğini ifade etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise, bu yıl 14 takımdan oluşan Türkiye Kadınlar Süper Ligi'nde Hakkari'yi iki takımın temsil edecek olmasının ayrıcalık olduğunu söyledi ve üst üste iki farklı ligde şampiyonluk elde ederek tarihe geçen Yüksekovaspor ile gurur duyduklarını belirtti.

Hediyeler ve Katılımcılar

Konuşmaların ardından Yüksekovaspor oyuncuları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan yazılı iki ayrı forma hediye etti. Erdoğan, takım ve katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kabulde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç de bulundu.