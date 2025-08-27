DOLAR
41,04 0%
EURO
47,69 0,33%
ALTIN
4.470,42 0,06%
BITCOIN
4.593.781,36 -0,53%

Erdoğan, Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'nı Kabul Etti — Süper Lig Yükselişi Kutlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselen Yüksekovaspor Kadın Takımı'nı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ederek başarılarını tebrik etti.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 17:46
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 17:46
Erdoğan, Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'nı Kabul Etti — Süper Lig Yükselişi Kutlandı

Erdoğan, Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'nı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselen Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımını kabul ederek kulübü ve ekibini tebrik etti. Erdoğan, gençlerin ve kadınların Türkiye'nin aydınlık yarınlarının ve terörsüz bir ülke hedefinin en önemli aktörleri olacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı'nın Konuşması

Erdoğan, TFF Kadınlar 1. Ligi'ni şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Yüksekovaspor Kulübü'nü kutlayarak, sahada fedakarca mücadele eden sporcuları, teknik ekibi, yöneticileri ve sezon boyunca takımlarına destek veren taraftarları ile Yüksekovalıları da tebrik etti.

2017'de kurulan ve başarı grafiğini sürekli yükselten kulübün yeni sezonda da başarılarını sürdürerek yoluna devam edeceğine inandığını belirten Erdoğan, "Büyük ve güçlü Türkiye'nin aydınlık yarınlarımızın, Terörsüz Türkiye'nin en önemli aktörü yine gençlerimiz ve kadınlar olacaktır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca, kadın sporundaki ilerlemeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kadınların eğitimden siyasete, bürokrasiden spora kadar her alanda güçlenmesi için tüm imkanların seferber edildiğini aktardı.

Bakanların Açıklamaları

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'nın bir aile olduğunu ve başarısının ortada olduğunu söyledi. Bak, takımın Yüksekova'ya renk kattığını belirterek stat talepleriyle ilgili olarak "Yaklaşık 180 milyon liraya ihalesini yapıp, yeni stada başlıyoruz." dedi. Ayrıca takımın kamp yapacağı tesisin projesinin tamamlandığını ve tesisin de yapılacağını açıkladı.

Bak, Hakkari'ye yapılan yatırımlara değinerek bölgedeki sporun gelişmesi için yaklaşık 1 milyar liralık yatırım yapıldığını ve yeni sezonda takıma başarı dilediğini ifade etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise, bu yıl 14 takımdan oluşan Türkiye Kadınlar Süper Ligi'nde Hakkari'yi iki takımın temsil edecek olmasının ayrıcalık olduğunu söyledi ve üst üste iki farklı ligde şampiyonluk elde ederek tarihe geçen Yüksekovaspor ile gurur duyduklarını belirtti.

Hediyeler ve Katılımcılar

Konuşmaların ardından Yüksekovaspor oyuncuları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan yazılı iki ayrı forma hediye etti. Erdoğan, takım ve katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kabulde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç de bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, DSÖ Türkiye Temsilcisi Atatrah'ı Kabul Etti
2
Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt
3
Filistin Yönetimi: İsrail'in Batı Şeria'daki Tehlikeli Tırmanışını Kınıyor ve Reddediyoruz
4
Elazığ Karakoçan'da Kiracı-Ev Sahibi Kavgası: Darp Anı Kamerada
5
Rutte'den NATO Üyelerine Çağrı: Savunma Sanayisi Üretimini Yüksek Tutun
6
Mersin Tarsus'ta Berdan Barajı'nda Sudan Kurtarılan Çocuk 16 Gün Sonra Hayatını Kaybetti
7
Beyoğlu'nda Seyyar Satıcının Müşteriye Aracıyla Çarpıp Kaçma Anı Kamerada

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi