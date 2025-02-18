Erdoğan, Zelenskiy ile Müzakere Sürecine Desteğini Vurguladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüşmesinde barış müzakereleri için destek sözü verdi.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 17:24
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 17:24
Erdoğan, Zelenskiy ile Müzakere Sürecine Desteğini Vurguladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile Barış Müzakereleri Üzerine Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, müzakere sürecinin kalıcı bir barışla sonuçlanması için Türkiye’nin her türlü desteği vermeye hazır olduğunu vurguladı.

Barış İçin Destek Sözleri

Erdoğan, görüşme sırasında kabul edilen tavsiyelerin ve atılacak adımların, çoğulcu bir barış anlaşması bağlamında önem taşıdığını belirtti. Bu çerçevede, Türkiye'nin arabuluculuk rolü oynama konusundaki kararlılığını bir kez daha yineledi.

Erdoğan’ın bu açıklamaları, uluslararası toplumda Türkiye’nin barış çabalarındaki rolünü pekiştiriyor. Müzakerelerin gidişatı ve sağlanacak destekler, bölgedeki gerilimin yatıştırılmasına yardımcı olacak önemli etkenler arasında.

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