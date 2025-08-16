Erdoğan: Zelenskiy'le Kalıcı Barış İçin Türkiye Hazır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış sürecine destek mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni bir barış döneminin önemine vurgu yaptı.

Erdoğan, yeni sürecin Zelenskiy'nin de katılımıyla kalıcı barışın temelini atmasını diledi ve Türkiye'nin barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

"Yeni sürecin Zelenskiy'nin de katılımıyla kalıcı barışın temelini atmasını diliyoruz. Türkiye barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazır"