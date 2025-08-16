DOLAR
40,79 0%
EURO
47,75 0%
ALTIN
4.383,34 0,02%
BITCOIN
4.802.514,12 -0,39%

Erdoğan: Zelenskiy'le Kalıcı Barış İçin Türkiye Hazır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy'nin katılımıyla kalıcı barış temennisinde bulundu; Türkiye barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazır.

Yayın Tarihi: 16.08.2025 18:29
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 18:29
Erdoğan: Zelenskiy'le Kalıcı Barış İçin Türkiye Hazır

Erdoğan: Zelenskiy'le Kalıcı Barış İçin Türkiye Hazır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış sürecine destek mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni bir barış döneminin önemine vurgu yaptı.

Erdoğan, yeni sürecin Zelenskiy'nin de katılımıyla kalıcı barışın temelini atmasını diledi ve Türkiye'nin barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

"Yeni sürecin Zelenskiy'nin de katılımıyla kalıcı barışın temelini atmasını diliyoruz. Türkiye barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazır"

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem
2
Çanakkale Gelibolu'da Orman Yangınına 12 Uçak ve 560 Personel Müdahalesi
3
Manisa'da 16 Yaşındaki Kız Evinde Bıçaklanmış Halde Ölü Bulundu
4
Remzi Çayır, Milli Yol Partisi Kahramanmaraş İl Binasını Açtı
5
Bakan Yardımcıları Sağlam ve Alpay Elazığ'da Temaslarda Bulundu
6
İtalya'ya Götürülen Gazzeli Kadın 24 Saatte Yetersiz Beslenmeden Öldü
7
Ağıralioğlu Osmaniye'de: Anahtar Parti 81 İlde Seçime Hazır

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar