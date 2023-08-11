Erdoğan'ın imzasıyla atanan 187 general ve amiralin atama listeleri yayımlandı

Dün, Yüksek Askeri Şura'nın (YAŞ) 32 orgeneral ile amiralin üst rütbelerine, 63 albayın da orgeneral ve amiralliğe yükseltileceği kararının ardından atanmalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait General Atama Listesi'nde Orgeneral İrfan Özsert'in Genelkurmay 2'nci Başkanlığı'na, Orgeneral Kemal Yeni'nin Ege Ordu Komutanlığı'na, Korgeneral Veli Tarakcı'nın 3'üncü Ordu Komutanlığı'na, Korgeneral Levent Ergün'ün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Kurmay Başkanlığı'na, Korgeneral Metin Tokel'in 2'inci Ordu Komutanlığı'na, Korgeneral Zorlu Topaloğlu'nun Kara Kuvvetleri'ne bağlı Eğitim ve Doktrin Komutanlığı'na, Korgeneral Sezai Öztürk'ün 3'üncü Kolordu Komutanlığı'na, Tümgeneral Muammer Alper'in 5'inci Kolordu Komutanlığı'na, Tümgeneral Tevfik Algan'ın 9'uncu Kolordu Komutanlığı'na atandığı bildirildi.

Yayınlanan listede, Tümgeneral Burhan Aktaş'ın Genelkurmay Personel Başkanlığı'na, Tuğgeneral Sait Cengiz Özsoy'un Genelkurmay MEBS ile Siber Savunma Komutanlığı'na getirildiği kaydedildi.





Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nuın Amiral Atama Listesi'nde ise Koramiral İbrahim Özdem Koçer'in Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Kurmay Başkanlığı'na, Tümamiral Mustafa Kaya'nın Mayısın Filosu Komutanlığı'na atandığı bilgisinin paylaşıldığı atama listesinde;

Tuğamiral Mehmet Savaş Eser'in Deniz Hava Komutanı olarak, Tuğamiral Mustafa Biçen'in de Çanakkale Boğaz Komutanı görevine getirildiği ifade edildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı atama listesinde ise, Orgeneral İsmail Güneykaya'nın Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'na, Korgeneral Erdoğan Gür'ün Hava Eğitim Komutanlığı'na, Tümgeneral Ergin Dinç'in Hava Harp Okulu Komutanlığı'na, Tümgeneral Ali Özmen'in Hava Savunma Komutanlığı'na, Tümgeneral Kemal Turan'ın Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Harekat Başkanlığı'na atandığı aktarıldı.