Erdoğan'ın sesini yapay zeka ile taklit eden şüpheli eski TTK başkanının oğlu çıktı!

Aldatmak için yapay zekayı kullanarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sesini taklit eden Fatih Emre Hülagü, Türk Tarih Kurumu eski başkanı Prof. Dr. Metin Hülagü'nün oğlu olduğu bilgisi paylaşıldı.

Fatih Emre Hülagü, yapay zeka kullanarak Erdoğan'ın sesini taklit etmek ve bazı işadamları ile üst düzey yetkilileri aramaya çalışmaktan tutuklanıp hapse atılmıştı. Emniyetteki işlemleri sonrası İstanbul Adliyesi'ne götürülen Fatih Emre Hülagü hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Hülagü, yargılanmasının ardından cezaevine nakli sağlandı.

Fatih Emre Hülagü, polise verdiği ilk ifadesinde kendisini cumhurbaşkanlığı makamında çalışan biri olarak tanıttığını ve bu sayede insanları arayarak para istediğini söylediği öğrenildi. 26 yaşındaki Hülagü, uygulamaların desteğiyle konuşmasını Erdoğan'ın sesine çevirdiğine dikkat çekti.

DAHA ÖNCESİNDE DE DOLANDIRICILIK YAPTI





Zanlı, yabancılardan satın aldığı bir düzineden fazla farklı GSM hattından kişileri arayarak, 'Yurt dışında faaliyet gösteriyoruz, paraya ihtiyacımız var, siz halledin' gibi cümlelerle aldatma işlemine girdiği, fakat aradığı kişilerden para almadığını iddia etti. Soruşturma kapsamında mağdurların kimlikleri henüz belirlenemezken, zanlının elde ettiği maddi menfaat miktarının tespitinin mümkün olmadığı kaydedildi.

MİT'in gerçekleştirdiği operasyonla yakalanarak sorguya alınan Fatih Emre Hülagü'nün sorgusunda, daha öncesinde 2 yıldır kendi adına kiralamış olduğu günlük kiralık daireleri internette yayınlayarak halkı dolandırdığı ve böylece yaklaşık 600.000 lira yasadışı kazanç elde ettiği öğrenildi.

Öte yandan Fatih Emre Hülagü hakkında birden fazla tutuklama kararı bulunduğu da kaydedildi.