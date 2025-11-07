Ereğli'de AVM jeneratörü dumanı paniğe neden oldu

Ereğli Aycity AVM'de jeneratör arızası sonrası çıkan yoğun duman caddeyi sardı, vatandaşlar panik yaşadı; ekipler ve teknik inceleme olay yerine sevk edildi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 13:50
Ereğli'de AVM jeneratörü dumanı paniğe neden oldu

Ereğli'de AVM jeneratörü dumanı paniğe neden oldu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesindeki Aycity Alışveriş Merkezi’nde yaşanan elektrik kesintisi alarm etkisi yarattı. Kesinti sonrası devreye giren jeneratörden çıkan yoğun duman, çevredeki caddeyi kısa süre içinde kapladı.

Olayın ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre, elektriklerin kesilmesiyle AVM'nin jeneratörü otomatik olarak çalıştı. Ancak henüz kaynağı tespit edilemeyen bir arıza nedeniyle jeneratörden kesif bir duman yükseldi ve sokak saniyeler içinde dumanla doldu.

Durum, AVM içinde bulunanları ve yoldan geçen vatandaşları endişelendirdi; kısa süreli panik yaşandı ve olay yerine hızla ekipler sevk edildi.

Güvenlik ve inceleme

AVM içindeki bir bankanın müşterileri, güvenlik personelinin yönlendirmesiyle tedbir amaçlı dışarı çıkarıldı. Yetkililer, vatandaşların korku yaşamasına neden olan dumanın kesin çıkış nedenini belirlemek üzere teknik inceleme başlattı.

