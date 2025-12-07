Ereğli'de Motosiklet Kazası: 2 Kişi Yaralandı

Ereğli-Devrek yolu Carrefourse kavşağında motosiklet devrildi; sürücü B.B. ve yolcu F.B. yaralandı, sağlık ekipleri müdahale etti ve soruşturma başlatıldı.