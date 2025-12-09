Ereğli'de Vekalet İddiası: Ahmet Aytan 21 Milyonluk Gayrimenkullerini Kaybetti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan Ahmet Aytan (77), miras kalan arsa karşılığında kazandığını belirttiği 15 milyon TL değerindeki villa ve 6 milyon TL değerindeki dairenin tapu devirlerinin başkalarının üzerine yapıldığını iddia ederek savcılığa başvurdu.

Olayın Detayları

Alınan bilgilere göre, Aytan ailesinden kalan arsayı kat karşılığı bir müteahhide vererek karşılığında piyasa değeri yaklaşık 15 milyon TL olan bir villa ve 6 milyon TL değerinde bir daire aldı. İddialara göre, gayrimenkulleri teslim alınmak üzereyken bir emlakçı, elindeki villa ve daireye karşılık henüz inşaatına başlanmamış başka bir projeden 4 adet daire teklif etti. Bu teklif üzerine Aytan işlemleri yürütmesi için vekalet verdi.

Sürecin ilerlemesiyle birlikte, Aytan'ın villa ve dairesinin tapu devrinin başka kişiler üzerine yapıldığı; vaat edilen 4 dairenin ise teslim edilmediği öne sürüldü. Elindeki gayrimenkullerin devredildiğini ancak karşılığında taahhüt edilen daireleri alamadığını belirten Aytan, B.S. ve R.T. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Mağduriyet ve Bekleyiş

Milyonluk mülkleri varken derme çatma bir barakada yaşamak zorunda kaldığını söyleyen Aytan, yaşadığı mağduriyete ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"İyi niyetim suistimal edildi, beni mağdur edenlerden şikâyetçiyim. Havalar soğudu ve ben kışı elektriği olmayan buz gibi bir barakada geçirmek zorundayım. Elektrik yok, kendi imkanlarımla yemeğimi yapmaya çalışıyorum. Çevredeki insanlar da barakanın görüntüsünden rahatsız. Hukuki sürecin bir an önce sonuçlanmasını bekliyorum"

Olayla ilgili resmi makamların incelemesi sürüyor.

