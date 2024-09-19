Erek Dağı'na Erken Kar Yağışı

Erken Gelen Kar, Van'ı Beyaza Bürüdü

Van'ın İpekyolu ilçesi sınırları içerisinde, 3 bin 204 metre yüksekliğindeki Erek Dağı'na kar yağdı. Kent genelinde etkili olan sağanak yağışın ardından yüksek kesimlerde karla karşılaşılması, vatandaşları şaşırttı.

Kış Beklenenden Erken Geldi

Her yıl kasım ve aralık aylarında düşmesi beklenen kar, bu yıl daha erken geldi. İl merkezi üzerinden de net bir şekilde görülebilen Erek Dağı'nın zirvesi, karla kaplandı.

Van'da 3 bin 204 metre yükseklikteki Erek Dağı'na kar yağdı.

Van'da 3 bin 204 metre yükseklikteki Erek Dağı'na kar yağdı.