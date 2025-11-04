Eren Ay: "Köpekler kötü değildir, kötü eğitim vardır"

İstanbul Silivri’de faaliyet gösteren köpek eğitmeni Eren Ay, köpek eğitiminde doğru yönlendirmenin belirleyici olduğunu söyledi. "Her köpek doğru yönlendirmeyle harikalar oluşturabilir" dedi.

Eğitim yaklaşımı ve çiftlik

Ay, arama kurtarma ve kişisel koruma alanlarında yetiştirdiği köpeklerle dikkat çekiyor. 32 dönüm alana kurulu ruhsatlı çiftliğinde yürüttüğü çalışmalarda, deprem, narkotik ve bomba arama köpeklerinin eğitim yöntemlerini anlattı.

Ay, eğitim sürecini "Köpek aslında kazazedeyi değil, oyun arkadaşını arıyor" sözleriyle özetledi. Deprem, narkotik ve bomba arama köpeklerinin önce oyuncakla eğitildiğini ve bunun "green dog" adıyla anıldığını belirtti; topla başlayan arama içgüdüsünün zamanla hedef maddeye veya kazazedeye yöneldiğini söyledi.

Irk seçimi ve sahiplendirme uyarıları

Yanlış ırk seçiminin sorunlara yol açtığını vurgulayan Ay, "Belçika kurdu her insana uygun değildir" ifadelerini kullandı. Kimi köpeğin bahçe korumaya, bazılarının ise ev yaşamına uygun olduğunu belirterek, kişinin kendine uygun ırkı seçmesi gerektiğini söyledi.

Bilinçsiz sahiplendirmelere dikkat çeken Ay, aşısız ve ruhsatsız yerlerden alınan yavruların sağlık ve genetik risk taşıdığını ekledi. "Mutlaka ruhsatlı işletmeler tercih edilmeli, anne-baba görülmeden yavru alınmamalı" uyarısında bulundu.

Eğitim zamanı ve kapsamı

Profesyonel eğitime başlama zamanının 5. ay olduğunu belirten Ay, "Yavruluk döneminde kas hafızası tam oturmaz. 5. aydan itibaren eğitim verimi artar" dedi. Temel itaat, ileri itaat ve bodyguard eğitimlerinin yanı sıra arama-kurtarma, uyuşturucu ve mayın dedektörlüğü gibi alanlarda da köpek yetiştirdiklerini ifade etti.

Sokakta saldırgan köpekle karşılaşınca

Sokakta saldırgan bir köpekle karşılaşıldığında nasıl davranılması gerektiğini anlatan Ay, "Kaçmayacaksınız. Çünkü köpekte av güdüsü tetiklenir. Durun, hatta bir adım yaklaşın. O zaman size gelmez" diye konuştu.

Eğitim teslimi ve sorumluluk

Ay, sahipleri eğitimin bir parçası haline getirdiklerini belirterek, "Köpeği eğitip teslim etmiyoruz. Sahibini de eğitiyoruz. Eğer sahibi hazır değilse köpeği teslim etmiyoruz." ifadelerini kullandı. İşlerinin sevgi, sabır ve emek gerektirdiğini vurgulayan Ay, doğru eğitim ve doğru sahibin önemine dikkat çekti.

