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Erenköy Direnişi'nin 60. Yıldönümünde Anma Töreni Düzenlendi

KKTC'de Erenköy Direnişi'nin 60. yılı dolayısıyla düzenlenen anma töreninde, Cumhurbaşkanı Tatar önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 16:37
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 16:37
Erenköy Direnişi'nin 60. Yıldönümünde Anma Töreni Düzenlendi

Erenköy Direnişi Anısına Tören

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1964’teki Erenköy Direnişi'nin 60. yılı dolayısıyla düzenlenen anma töreninde duygu dolu bir konuşma yaptı. Tatar, Erenköy Direnişi'ni, "Küçük bir Çanakkale Zaferi" olarak değerlendirdi.

Katılımcılar ve Tören Süreci

Tören, Erenköy Şehitliği'nde yapıldı ve Cumhurbaşkanı Tatar'ın yanı sıra Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, Başbakan Ünal Üstel, ve birçok önemli isim katıldı. Tören, çelenklerin sunumu, saygı duruşu, ve İstiklal Marşı ile başladı.

Önemli Açıklamalar

Tatar, konuşmasında, "Erenköy Direnişi, benzerlikleriyle küçük bir Çanakkale Zaferi'dir" diyerek Kıbrıs Türkü gençlerinin vatan savunmasında gösterdikleri cesareti vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin desteklerinin önemine dikkat çekti. Erenköy Direnişi sırasında gençlerin eğitimlerini yarıda bırakarak vatan savunmasında nasıl canlarını feda ettiklerini belirtti.

Dua ve Anma

Anma töreni, şehit kabirlerine çiçek bırakılması ve dualarla son buldu. Cumhurbaşkanı Tatar, Erenköy şehitleri ve Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel için rahmet dileyerek konuşmasını tamamladı.

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