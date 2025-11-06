Erenler’de Asfalt Çalışmaları Hız Kesmeden Sürüyor

Erenler Belediyesi, ilçede başlattığı kapsamlı asfalt yenileme çalışmalarını kış öncesi hızlandırdı; Fen İşleri ekipleri gece gündüz sahada.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 16:42
Erenler’de Asfalt Çalışmaları Hız Kesmeden Sürüyor

Erenler’de Asfalt Çalışmaları Hız Kesmeden Sürüyor

Erenler Belediyesi, ilçe yollarını modern, güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla başlattığı kapsamlı asfalt yenileme ve bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çalışmalar, kış aylarına girilmeden önce bozuk ve yıpranmış yolların yenilenmesine öncelik verilerek yoğun mesaiyle yürütülüyor. İlçe genelinde sürdürülen yenileme çalışmaları mahallelerin ulaşım kalitesini yükseltmeyi hedefliyor.

Başkan Şenol Dinç Sahada İnceledi

"Göreve geldiğimiz günden bu yana Erenler’in her mahallesine eşit hizmet götürmek için çalışıyoruz. Yol konforu vatandaşlarımızın günlük yaşamını doğrudan etkileyen bir unsur. Bu sebeple asfaltlama, bakım ve onarım çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Fen İşleri ekiplerimiz gece gündüz sahada. Erenler’in yollarını modern, güvenli ve konforlu hale getirmek için çalışmalarımız hız kesmeden sürecek" dedi.

Fen İşleri ekipleri günün her saatinde sahada çalışmaya devam ediyor; belediye, ilçe yollarında konfor ve güvenliği artırmayı öncelikli görev olarak görüyor.

ERENLER BELEDİYESİ İLÇE YOLLARINI MODERN, GÜVENLİ VE KONFORLU HALE GETİRMEK İÇİN YÜRÜTTÜĞÜ ASFALT...

ERENLER BELEDİYESİ İLÇE YOLLARINI MODERN, GÜVENLİ VE KONFORLU HALE GETİRMEK İÇİN YÜRÜTTÜĞÜ ASFALT ÇALIŞMALARINA TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR.

ERENLER BELEDİYESİ İLÇE YOLLARINI MODERN, GÜVENLİ VE KONFORLU HALE GETİRMEK İÇİN YÜRÜTTÜĞÜ ASFALT...

İLGİLİ HABERLER

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Faruk Özlü: "Trabzon Yatırım Adası Hükümet Projesi Olmalı"
2
Elazığ İRAP Toplantısı: 63 Eylemle Afet Riskleri Azaltmaya Devam
3
Papa 14. Leo'nun Türkiye Ziyareti Netleşti: İznik'te Ekümenik Dua
4
Özçelik-İş Sendikası'ndan 103 bin lira promosyon anlaşması
5
Koçarlı'da Mobil Halk Ekmek Aracı Vatandaştan Tam Not Alıyor
6
Karapınar'da 'Meke Kırsal Kalkınma Kongresi' — Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu