Erenler’de Asfalt Çalışmaları Hız Kesmeden Sürüyor

Erenler Belediyesi, ilçe yollarını modern, güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla başlattığı kapsamlı asfalt yenileme ve bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çalışmalar, kış aylarına girilmeden önce bozuk ve yıpranmış yolların yenilenmesine öncelik verilerek yoğun mesaiyle yürütülüyor. İlçe genelinde sürdürülen yenileme çalışmaları mahallelerin ulaşım kalitesini yükseltmeyi hedefliyor.

Başkan Şenol Dinç Sahada İnceledi

"Göreve geldiğimiz günden bu yana Erenler’in her mahallesine eşit hizmet götürmek için çalışıyoruz. Yol konforu vatandaşlarımızın günlük yaşamını doğrudan etkileyen bir unsur. Bu sebeple asfaltlama, bakım ve onarım çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Fen İşleri ekiplerimiz gece gündüz sahada. Erenler’in yollarını modern, güvenli ve konforlu hale getirmek için çalışmalarımız hız kesmeden sürecek" dedi.

Fen İşleri ekipleri günün her saatinde sahada çalışmaya devam ediyor; belediye, ilçe yollarında konfor ve güvenliği artırmayı öncelikli görev olarak görüyor.

