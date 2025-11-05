Erenler'de Kantin Kart Desteği Sürüyor

Erenler Belediyesi, Şenol Dinç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Ersoy ile imzalanan protokolle Kantin Kart Projesi'ni genişleterek öğrencilere destek veriyor.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 10:47
Protokol imzalandı, proje ilçede yaygınlaştırılacak

Erenler Belediyesi, eğitime desteğini sürdürüyor. Başkan Şenol Dinç ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Ersoy arasında imzalanan protokol kapsamında, öğrencilerin okul harçlığı ihtiyacına katkı sağlayan Kantin Kart Projesi ilçede yaygınlaştırılarak devam edecek.

"Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yanında olmaya, onların eğitim hayatına destek olmaya devam edeceğiz. Kantin Kart Projesi ile öğrencilerimize küçük ama anlamlı bir katkı sunuyoruz. Bizim en büyük yatırımımız, geleceğimiz olan çocuklarımızdır. Onların mutluluğu, başarısı ve geleceğe güvenle bakabilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Çocuklarımızın yüzündeki gülümsemeyi çoğaltmaya kararlıyız"

Erenler Belediyesi'nin bu duyarlı adımı öğrenciler ve veliler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor. Kantin Kart Projesi'nin önümüzdeki yıllarda daha fazla öğrenciye ulaşması hedefleniyor.

