Ergene Havzası'nda 106 milyon 381 bin 979 lira Para Cezası, 21 Tesisin Faaliyeti Durduruldu

Ergene Havzası'nda 106 milyon 381 bin 979 lira idari ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ergene Havzası'nda yürütülen kirlilikle mücadele çalışmaları kapsamında bu yıl 1152 denetim gerçekleştirdiğini ve çevreyi kirletenlere toplam 106 milyon 381 bin 979 lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Denetimler kapsamında, bölgedeki sanayi tesisleri, organize sanayi bölgeleri ve belediye atık su arıtma tesisleri tek tek inceleniyor. Bu yıl denetimlerde 21 tesisin faaliyeti durduruldu.

Denetim süreçleri ve teknik çalışmalar

Ergene Havzası (Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne) sınırları içinde ekipler; belediyelerin atık su arıtma tesislerini, organize sanayi bölgelerini ve sanayi tesislerini aralıksız denetliyor. Havzaya doğrudan veya dolaylı deşarjı bulunan 70 atık su arıtma tesisine yönelik gece ve gündüz ani denetimler yapılıyor.

Mobil atık su laboratuvarı bulunan 2 araç ile hem yerinde hem de Bakanlıkça yetkilendirilen çevre laboratuvarlarında numune analizleri gerçekleştiriliyor. Analiz sonuçlarına göre kirliliğe neden olduğu belirlenen tesislere idari yaptırımlar uygulanıyor.

Atık su denetimlerinin yanı sıra sanayi tesislerinin baca gazı emisyonlarına ilişkin kontroller de sürüyor. Gece-gündüz ayrımı yapılmadan, 77 sanayi tesisinin bacasında emisyon ölçümleri yapılarak mevzuat sınırlarına uyum denetleniyor.

Türkiye genelinde denetimlerin genel tablosu

Bakanlık ekipleri tarafından bu yıl ülke genelinde yapılan 45 bin 660 denetim sonucunda, çevreyi kirleten 5 bin 4 tesise toplam 2 milyar 911 milyon 652 bin lira idari ceza uygulandı ve 373 tesisin faaliyeti durduruldu.

Bakanlık yetkilileri, Ergene Havzası'ndaki denetimlerin ve laboratuvar analizlerinin sürdürüleceğini, kirliliğe neden olan kuruluşlara karşı kararlılıkla işlemlerin devam edeceğini vurguladı.

