Ergün Atalay: Düzenleme Olmazsa Asgari Ücret Komisyonu'na Katılmayacağız

Yayın Tarihi: 04.11.2025 16:33
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 16:33
TÜRK-İŞ Olağan Başkanlar Kurulu sonrası açıklama

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Yeni düzenleme olmazsa, biz Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na katılmayacağız" diyerek, konfederasyonun tutumunu net biçimde ortaya koydu.

TÜRK-İŞ Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen Olağan Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda asgari ücret başta olmak üzere çalışma hayatındaki sorunlar ve dört aylık enflasyon verileri değerlendirildi. Toplantı sonrası konuşan Atalay, enflasyonla mücadele gerekçesiyle düşük asgari ücret politikasının kabul edilmeyeceğini vurguladı.

"Asgari ücretli, emekli çok zor durumda"

Atalay, asgari ücretli çalışanların ve emeklilerin içinde bulunduğu sıkıntıya dikkat çekerek şunları söyledi: "Bizim asgari ücretliyi yalnız bırakmak, onun meselesini ülke gündemine taşımamak gibi bir düşüncemiz yok. Asgari ücretli bizim örgütlü işçimiz gibi hepsi bizim üyemiz ve kardeşimiz. Biz öyle bakıyoruz meseleye ama Bakan beye geçen hafta ifade ettik. Bu yönetmenlik değişmezse biz aynı noktadayız, buraya katılmıyoruz. Asgari ücretin problemini, sorunlarını her gün, her yerde söylemeye devam ederiz. Bir an evvel bir yönetmenlik değişirse yine bu kurulu toplarız. Başkanlar kurulundan alacağımız karara göre hareket ederiz. İmkan olsa bizim dışımızdan sendikalarda bu işin içinde olsun hiçbir mahsuru yok. Biz asgari ücretliyle oturduk buraya. Enflasyonun yüzde 45 olduğu bir ortamda Yüksek Hakem Kurulu yüzde 8 veriyor, bunun neresi demokratik? Önümüze bir an evvel adil, demokratik bir yapı getirsinler. Şu anda asgari ücretli, emekli çok zor durumda. TÜRK-İŞ ne yapması gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz."

Aldığımız kararlar asgari ücretlinin, emeklinin lehine

Atalay, promosyon ücretleri konusunda düzenleme gerekliliğini vurgulayarak şunları kaydetti: "Geçen sene 22 bin lirayı kimse beklemiyordu. Bizim içimizdeki kimsenin de haberi yoktu. Biz tepkimizi her ortamda, ülkeyi yönetenler nasıl anlıyorsa öyle yapmaya gayret ediyoruz ve yapıyoruz. TÜRK-İŞ olarak aldığımız kararlar asgari ücretlinin, emeklinin lehine. Bizim yapmamız gerekenler neyse yapmaya çalışıyoruz. Bir yıldır Türkiye’nin her yerine mitingler yaptık, eylemler yaptık. Buralarda asgari ücretliyi, kadını, emekliyi konuşuyoruz. Bütün sendikalar bu meseleleri Türkiye gündeminde çalışıyor. Promosyon denen bir şey var, maaş bizim maaşımız. Kamu veriyor bunu, özel sektör diyor ki promosyon vermem. O benim param neden vermiyorsun? Bir an evvel bununla ilgili bir düzenlemeye ihtiyaç var."

Konuşmasını sonlandırırken Atalay, tekrar vurguladı: "Yeni bir düzenleme olursa yarın bir daha çağırın. Yeni düzenleme olmazsa, biz Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na katılmayacağız, 24-12’de aldığımız karar çerçevesinde aynı noktadan yürüyeceğiz."

