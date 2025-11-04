Erhürman: "Kıbrıslı Türklerin egemenlik hakları yok sayılamaz"

Erhürman: Kıbrıslı Türklerin egemenlik hakları vurgulandı

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla "Great Sea Interconnector" projesi ve bölgesel enerji girişimlerine ilişkin görüşlerini açıkladı. Erhürman, seçim sürecinde dile getirdikleri itirazların hâlâ hafızalarda olduğunu belirtti.

Egemenlik haklarına net mesaj

"Kıbrıslı Türkler bu adadaki iki eşit kurucu ortaktan biridir ve enerji, deniz yetki alanları gibi konularda Kıbrıslı Türklerin egemenlik hakları yok sayılarak, bizim irademiz olmaksızın karar alınması mümkün değildir" dedi.

Seçim sonrası tutumu ve sözünün arkasında oluşu

Erhürman, seçim sonrasında Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüne ilişkin güneyden gelen yorumlara yanıt vermeme yönündeki kararlığını yineledi. Kendisinin daha görüşmeler başlamadan suçlama oyunlarına girmeyeceğini söylediğini hatırlattı.

"Bilindiği gibi seçim sonrasında yaptığım açıklamalarda Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümü ile ilgili konularda güneyden gelen yorumlara yanıt vermeyeceğimi, daha görüşmeye başlamadan suçlama oyunlarına girmeyeceğimi söyledim. Bu sözüme sadık kalma kararlılığındayım" ifadelerini kullandı.

Hristodulidis eleştirisi: Samimiyet testi

Güney Kıbrıs lideri Nikos Hristodulidis'in aynı anda kapsamlı çözüm çağrısı yapıp, Kıbrıslı Türkleri dışlayan enerji girişimlerine katılmasını samimiyet açısından olumsuz değerlendirdi.

"Sn. Hristodulidis’in bir yandan bir an önce kapsamlı çözüm için görüşmeye başlayalım çağrısı yaparken, diğer yandan yine aynı şekilde Kıbrıslı Türkler görmezden gelinerek, bu kez de İsrail doğal gazının deniz altından Kıbrıs’a ulaştırılması konusundaki girişimlere ortak olmasını samimiyet testi açısından olumlu bir işaret olarak değerlendirmediğimin altını çizmek zorundayım" dedi.

Çözüm atmosferi ve kararlılık

Erhürman, Kıbrıs'ta kalıcı çözümün ancak karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde mümkün olacağını ifade ederek, Kıbrıslı Türklerin dışlandığı girişimlerin çözüm atmosferine zarar verdiğini vurguladı.

"Kıbrıs’ta çözüm için öncelikle bir çözüm atmosferine ihtiyacımız var. Bu atmosferin, özellikle de bölgede kalıcı istikrar ve barış arayışlarını olumsuz etkileme potansiyeli yüksek girişimlerin Kıbrıs Türk halkı görmezden gelinerek yapılmasıyla sağlanamayacağı açıktır"

Son olarak Cumhurbaşkanı Erhürman, adada çözüm atmosferinin oluşması için çalışmaya devam edeceklerini ancak Kıbrıs Türk halkının iradesini yok sayan adımlara sessiz kalmayacaklarını vurgulayarak: "Bu vesileyle, adada çözüm atmosferinin oluşması için her türlü gayreti göstermeye devam edeceğimizi ama bu atmosferi zedeleyen hamleleri de asla görmezden gelmeyeceğimizi bir kez daha en açık şekilde ifade etmek istiyorum" dedi.

