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Eric Schmidt: Yapay Zeka Terör Amaçlı Kullanılabilir

Eski Google CEO'su Eric Schmidt, yapay zekanın terör grupları tarafından kullanılabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 10:39
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 10:39
Eric Schmidt: Yapay Zeka Terör Amaçlı Kullanılabilir

Eric Schmidt'ten Uyarı: Yapay Zeka Terör Amaçlı Kullanılabilir

Google'ın eski CEO'su Eric Schmidt, yapay zeka teknolojilerinin terörist gruplar tarafından masum insanlara zarar vermek amacıyla kullanılabileceği konusunda kritik uyarılarda bulundu. Hükümetlere özel teknoloji şirketlerini denetleme çağrısında bulunan Schmidt, bu konuyu BBC ile yaptığı bir röportajda ele aldı.

Yapay Zeka ve Terörizmin Tehditleri

Schmidt, yapay zeka teknolojilerinin Kuzey Kore, İran ve Rusya gibi ülkeler tarafından biyolojik silahlar geliştirmek amacıyla kullanılma potansiyeline dikkat çekti. 2001'de 11 Eylül saldırılarını hatırlatarak, benzer bir olay riskinin devam ettiğini vurguladı.

Özel Şirketlerin Denetlenmesi Gerekiyor

Yapay zeka teknolojilerinin gelecekte büyük ölçüde özel şirketler tarafından geliştirileceğini belirten Schmidt, bu teknolojilerin kötü amaçlar için kullanılmasının önlenmesi adına hükümetlerin özel şirketleri denetlemesinin önemine işaret etti. "Hükümetlerin ne yaptığımızı anlamaları ve gözlerini üzerimizden ayırmamaları gerçekten önemli," diyen Schmidt, aşırı denetimlerin inovasyonu engelleyebileceği konusunda da uyardı.

Çocukların Akıllı Telefon Kullanımı

Schmidt, çocukların yapay zeka destekli akıllı telefon kullanımı üzerine de önemli noktalar ortaya koydu. Çocukların çevrim içi dünyanın kötülüklerinden korunması gerektiğini belirten Schmidt, bu konudaki kampanya ve girişimlere destek verdi.

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