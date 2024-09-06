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Eriha'da Filistinli Aileye Saldırı: İsrail Ordusu Korumasında Gerçekleşti

Eriha'da İsrail askerleri eşliğinde bir Filistinli aile alıkonuldu, saldırılar sonucu 39 Filistinli hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 15:14
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 15:14
Eriha'da Filistinli Aileye Saldırı: İsrail Ordusu Korumasında Gerçekleşti

Eriha'da Aileye Baskın

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentine bağlantılı olarak, İsrail askerlerinin koruması altında bir grup İsrailli, Filistinli ailelere saldırdı. Bu saldırı sonucunda, Filistinli üç kardeş gözaltına alındı.

Olayın Detayları

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü Başkanı Hasan Melihat, yaşanan olayın detaylarına dair yazılı bir açıklama yaptı. Melihat, Filistinli Muhammed, Hamza ve Farhat Kaabine isimli bireylerin evlerinin kuşatıldığını ve gözaltına alındıklarını belirtti.

Gözaltına Alma ve Engellemeler

Melihat, fanatik bir grup İsraillinin, bölgede yaşayan bir Filistinli aileye baskın düzenleyerek onları içeride alıkoyduklarını ve Israel ordusunun durumu kontrol altına almak adına bölgeye ulaşımı engellediğini ifade etti.

Artan Gerilim ve Hayat Kaybı

İsrail, 28 Ağustos'ta Batı Şeria'daki mülteci kamplarına yönelik büyük bir operasyon başlattığını duyurdu. Bu çatışmalarda Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre; Cenin, Tulkerim ve Tubas'ta toplamda 39 Filistinli yaşamını yitirdi.

Saldırılar Sonrası Durum

Bölgede 10 gündür süren yoğun saldırılar sonrası, İsrail ordusu geri çekildi, ancak arkasında büyük yıkıntılar bıraktı. 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te toplamda 691 Filistinli hayatını kaybetti.

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