Erin Kasırgası Kategori 5'e Yükseldi — Güçlenmesi Bekleniyor

GÜNCELLEME: Erin Kasırgası "Kategori 5" seviyesine çıktı

Karayipler'de tropikal fırtınadan kasırgaya dönüşen Erin Kasırgası, gün içinde şiddetinin artması beklenirken, ABD Ulusal Kasırga Merkezi'ne göre kasırga "Kategori 5" seviyesine ulaştı. Bu seviye haber kaynaklarında "felaket" olarak nitelendiriliyor.

Beklentiler ve etkiler

Yetkililer, kasırganın hafta sonu Karayipler'deki adaların büyük kısmında tropik fırtına etkisi yaratmasının öngörüldüğünü bildiriyor. Ayrıca, önümüzdeki hafta için Bahamalar ile ABD ve Kanada'nın doğu kıyılarında "hayati tehlike" oluşturan akıntıların beklenmesi uyarısı yapıldı.

Gözlemlere göre kasırga, Anguilla bölgesinin yaklaşık 170 kilometre kuzeyinde seyrediyor ve saatte 30 kilometreye yakın hızla batı yönünde ilerliyor.

Güvenlik ve sahaya ilişkin notlar

Yetkililer kasırganın şiddetinin gün içinde artmasını bekliyor; buna karşın kasırganın karaya ulaşması beklenmiyor. Ancak bölgedeki adalar, şiddetli rüzgarlar ve deniz koşullarından etkilenmeye devam edecek.