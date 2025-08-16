DOLAR
40,79 0%
EURO
47,75 0%
ALTIN
4.383,34 0,02%
BITCOIN
4.799.621,13 -0,33%

Erin Kasırgası Kategori 5'e Yükseldi — Güçlenmesi Bekleniyor

Erin Kasırgası Karayipler'de "Kategori 5" seviyesine ulaştı; gün içinde güçlenmesi, hafta sonu adaları etkilemesi ve kıyılarda tehlikeli akıntılar oluşturması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 16.08.2025 19:54
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 19:54
Erin Kasırgası Kategori 5'e Yükseldi — Güçlenmesi Bekleniyor

GÜNCELLEME: Erin Kasırgası "Kategori 5" seviyesine çıktı

Karayipler'de tropikal fırtınadan kasırgaya dönüşen Erin Kasırgası, gün içinde şiddetinin artması beklenirken, ABD Ulusal Kasırga Merkezi'ne göre kasırga "Kategori 5" seviyesine ulaştı. Bu seviye haber kaynaklarında "felaket" olarak nitelendiriliyor.

Beklentiler ve etkiler

Yetkililer, kasırganın hafta sonu Karayipler'deki adaların büyük kısmında tropik fırtına etkisi yaratmasının öngörüldüğünü bildiriyor. Ayrıca, önümüzdeki hafta için Bahamalar ile ABD ve Kanada'nın doğu kıyılarında "hayati tehlike" oluşturan akıntıların beklenmesi uyarısı yapıldı.

Gözlemlere göre kasırga, Anguilla bölgesinin yaklaşık 170 kilometre kuzeyinde seyrediyor ve saatte 30 kilometreye yakın hızla batı yönünde ilerliyor.

Güvenlik ve sahaya ilişkin notlar

Yetkililer kasırganın şiddetinin gün içinde artmasını bekliyor; buna karşın kasırganın karaya ulaşması beklenmiyor. Ancak bölgedeki adalar, şiddetli rüzgarlar ve deniz koşullarından etkilenmeye devam edecek.

İLGİLİ HABERLER

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Yumaklı: Karamürsel yangını kontrol altına alındı
2
Kassam Tugayları: Han Yunus'ta İsrail komuta noktasına havan saldırısı
3
Gaziantep'te Biçerdöver ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
4
Ziraat Bankası'ndan Fatura Desteği ile 600 TL Kazanın!
5
Gazzeli Gazeteci Merve Müsellem ve Kardeşlerinin Kafatasları 40 Gün Sonra Bulundu
6
Güney Afrika 'Ulusal Diyalog' Sürecini Başlattı: İşsizlik ve Eşitsizlikle Mücadele
7
Bakan Yardımcıları Sağlam ve Alpay Elazığ'da Temaslarda Bulundu

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar