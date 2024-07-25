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Erişilebilirlik Menüsü Sayesinde Engellilere Kolaylık Sağlanıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engellilere yönelik yeni 'Erişilebilirlik Menüsü' ile hizmetlerini artırdı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 10:24
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 10:24
Erişilebilirlik Menüsü Sayesinde Engellilere Kolaylık Sağlanıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Yeni Bir Hizmet

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla internet sitesinde yeni bir özellik olan "Erişilebilirlik Menüsü"nü hayata geçirdi. Bu yenilik, Bakanlığın resmi web sitesinde yer alan sosyal hizmetlere ve yardımlara erişimi daha pratik hale getiriyor.

Herkes İçin Erişilebilirlik

Bakanlık, "erişilebilirlik herkes içindir" ilkesiyle, tüm bireylerin ihtiyaç duyduğu hizmetlere bağımsız ve güvenli bir şekilde erişebilmesini hedefliyor. Bu doğrultuda aile.gov.tr sitesine eklenen yeni özellikler sayesinde, özellikle kadınlar, çocuklar, engelliler, yaşlılar ile şehit ve gazi yakınları gibi özel politika gerektiren grupların korunmasına yönelik kolaylık sağlanıyor.

Gelişmiş Özelliklerle Erişilebilirlik

Yeni "Erişilebilirlik Menüsü", ekran okuyucu, seçili alan okuyucu, bağlantı vurgulama, büyük metin, disleksi dostu ayarlar ve kontrast renk ayarları gibi özellikler sunuyor. Bu sayede, vatandaşlar Bakanlığın sunduğu sosyal hizmetlerin yanı sıra desteklerden bilgisayar ve cep telefonları üzerinden daha hızlı ve kolay bir şekilde faydalanabiliyor.

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