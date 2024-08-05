Erişimi Kısıtlanan Platformlara Giriş Yöntemleri ve Güvenlik Riskleri

Erişimi Kısıtlanan Platformlar ve Güvenlik Sorunları

TOLGA YANIK - Erişimi kısıtlanan dijital platformlara ulaşmak için VPN (Sanal Özel Ağ) ve DNS (Alan Adı Sistemi) ayarlarının değiştirilmesi, kullanıcılar için çeşitli güvenlik tehditleri doğuruyor.

VPN Kullanımının Güvenlik Riskleri

İnternet kullanıcıları, bulundukları ülkelerdeki erişim engellerini aşmak için farklı yöntemlere başvuruyor. Bu yöntemlerden biri olan VPN, kullanıcının internet bağlantısını, kullandığı VPN servis sağlayıcısının sunucusuna yönlendiriyor. Böylece, normalde kısıtlanan platformlara erişebilir hale geliyor; ancak bu, verilerin güvenliğini de tehlikeye atıyor.

Ücretsiz VPN Hizmetlerine Dikkat! Türkiye, dünyada en fazla VPN kullanılan ülkeler arasında 4. sırada bulunuyor. Bazı sohbetler, kullanıcıların ücretsiz VPN güvenliği konusunda yeterince bilgi sahibi olmadığını gösteriyor. Ücretsiz sağlanan VPN'ler genellikle kullanıcıların veri trafiğini ele geçirmeye yönelik, güvenilirliği olmayan sağlayıcılar tarafından sunuluyor.

DNS Değişikliklerinin Riskleri

İnternet kullanıcıları, erişim engellerini aşmak için DNS ayarlarını değiştirme yoluna gidebiliyor. Bu işlem, bazı kullanıcılar için zararsız görünse de, güvenilir olmayan DNS sağlayıcıları kullanılması durumunda ciddi güvenlik tehlikeleri ortaya çıkabiliyor. Örneğin, kullanıcının DNS ayarlarını değiştirerek sahte bir platforma yönlendirilmesi ve kişisel bilgilerin çalınması olasılığı bulunmaktadır.

Veri İhlalleri ve Kullanıcı Güvenliği

Son dönemlerde, ücretsiz VPN hizmetleri sunan birçok firmanın siber saldırılara maruz kaldığı ve kullanıcı verilerinin çalındığı açıklanmıştır. Geçtiğimiz yıl yaşanan bir ihlalde, 360 milyondan fazla kullanıcı kaydı ele geçirilmiştir. Bu veri setleri arasında, e-posta adresleri ve orijinal IP adresleri gibi önemli bilgiler bulunmaktadır.

Kullanıcıların güvenliğini artırmak için güvenilir VPN ve DNS sağlayıcılarını tercih etmeleri, ayrıca cihazlarında kötü yazılımlara karşı koruma sağlayacak güvenilir antivirüs yazılımlarını kullanmaları önerilmektedir.