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Eritre, Etiyopya Hava Yolları Uçuşlarını Durdurdu

Eritre, bilet fiyatları artışı ve bagaj güvenliği sorunları nedeniyle Etiyopya Hava Yolları'nın uçuşlarını iptal etti.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 16:58
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 16:58
Eritre, Etiyopya Hava Yolları Uçuşlarını Durdurdu

Eritre tarafından Etiyopya Hava Yolları'na Uçuş Durdurma Kararı

Eritre, bilet fiyatlarındaki artış, yolcu bagajlarının çalınması ve sıkça yaşanan uçuş gecikmeleri gibi sorunları gerekçe göstererek, Etiyopya Hava Yolları'na ait uçuşları 30 Eylül itibarıyla durdurdu.

Eritre Sivil Havacılık'tan Açıklama

Yerel medya kaynaklarına göre, Eritre Sivil Havacılık, Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı, yapılan açıklamada, Etiyopya Hava Yolları'nın uçuşlarının durdurulduğunu duyurdu. Açıklamada, yaşanan sorunların "organize" ve "sistematik" olduğu vurgulandı. "Etiyopya Hava Yolları'na bu sorunların çözülmesi için birçok kez hatırlatmalarda bulunulmasına rağmen, sonuç alamadık," ifadeleri kullanıldı.

Tarihsel Arka Plan

Etiyopya ile Eritre arasındaki sınır savaşı nedeniyle 20 yıl aradan sonra 2010 yılında yeniden başlayan uçuş seferleri, şimdi bu durumla tehdit altında. Etiyopya Hava Yolları, Eritre'nin başkenti Asmara'ya haftada 5 uçuş düzenliyordu.

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