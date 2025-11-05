Erkan Aydın Hocahasan’da: Osmangazi’de 38. Mahalle Kahvaltısında Çözüm Sözü

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Hocahasan Mahallesi'nde düzenlenen 38. mahalle kahvaltısında vatandaşların taleplerini dinleyerek sorunların çözümü için söz verdi.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 11:40
Erkan Aydın Hocahasan’da: Mahalle Kahvaltısında Vatandaşlarla Buluştu

Osmangazi Belediye Başkanı sorunları yerinde dinledi, çözüm sözü verdi

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Hocahasan Mahallesi sakinleriyle düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Toplantıda mahalledeki sorunlar yerinde incelendi, vatandaşların talepleri alındı ve çözüm sözü verildi.

Başkan Aydın, göreve başladığı günden bu yana sürdürdükleri mahalle ziyaretlerine bir yenisini daha eklediklerini belirtti. Kahvaltıya CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hizmetleri yerinde planlama hedefiyle mahalle gezilerini sürdürdüklerini ifade eden Başkan Aydın, halkla yakın bir yönetim anlayışı benimsediklerini vurguladı. Aydın, "Bugün, mahalle kahvaltılarımızın 38’ncisini sizlerin huzurunda gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Zaman su misali akıyor. Bir buçuk yılı geride bıraktık." sözleriyle devam eden çalışmalara dikkat çekti.

Başkan Aydın ayrıca muhtarların sorunlara hakim olduğunu ve çözüm için gece gündüz çalıştıklarını söyledi: "Muhtarlarımız sorunlara hakim, çözüm için gece gündüz emekteler. Bizler de sizleri ziyaret edip taleplerinizi dinlemek, elimizden geldiğince hayata geçirmek istiyoruz."

Hocahasan Mahalle Muhtarı Mustafa Yargıç da buluşmanın sıcak ve samimi atmosferi için Başkan Aydın’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Aydın, mahalle sakinlerinin taleplerinin en kısa sürede karşılanacağının sözünü verdi ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

