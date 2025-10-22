Erkan Baş: Can Atalay Derhal Tahliye Edilip TBMM'ye Kaydedilmeli

Basın Toplantısında AYM Kararına Vurgu

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Gezi Parkı davası hükümlüsü ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay'ın tahliye edilmesi ve TBMM'ye kaydının yapılması talebini yineledi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Can Atalay'ın Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına rağmen hâlâ cezaevinde olduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başta olmak üzere tüm milletvekillerine çağrı yapan Baş, 'Can Atalay hakkındaki AYM kararı uygulanmalıdır. Can Atalay'ın TBMM'ye kaydı derhal yapılmalı ve hemen tahliye edilip görevine başlaması sağlanmalıdır.' dedi.

Parlamenter Sorumluluk ve Kamuoyuna Çağrı

Baş, bu talebin TBMM çatısı altında görev yapan tüm milletvekillerinin Parlamento'ya ve Türkiye'deki milyonlarca vatandaşa karşı taşıdığı sorumluluğun gereği olduğunu savundu.

Bütçe Teklifi Eleştirisi

Erkan Baş, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne ilişkin eleştirilerde bulunarak, bütçenin Meclis'e sunulduğu gün eş zamanlı olarak bir torba kanun ile vatandaşlara ek vergi yükü getirilmesinin bütçenin içinin boşaltıldığını gösterdiğini ifade etti.

Eğitimde Yoksulluk Uyarısı

Baş ayrıca, Türkiye'de her beş öğrenciden birinin parası olmadığı için okulda aç kaldığını öne sürdü ve eğitime ilişkin sosyal boyutlara dikkat çekti.

Erkan Baş'ın çağrısı, AYM kararının uygulanması ve Meclis kayıt süreçlerinin hızlandırılması talebiyle TBMM gündeminde yankı bulması bekleniyor.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.