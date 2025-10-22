Erkan Baş: Can Atalay Derhal Tahliye Edilip TBMM'ye Kaydedilmeli

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, AYM kararı uygulanmadığı için hapiste olan Can Atalay'ın derhal tahliye edilmesini ve TBMM kaydının yapılmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 16:02
Erkan Baş: Can Atalay Derhal Tahliye Edilip TBMM'ye Kaydedilmeli

Erkan Baş: Can Atalay Derhal Tahliye Edilip TBMM'ye Kaydedilmeli

Basın Toplantısında AYM Kararına Vurgu

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Gezi Parkı davası hükümlüsü ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay'ın tahliye edilmesi ve TBMM'ye kaydının yapılması talebini yineledi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Can Atalay'ın Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına rağmen hâlâ cezaevinde olduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başta olmak üzere tüm milletvekillerine çağrı yapan Baş, 'Can Atalay hakkındaki AYM kararı uygulanmalıdır. Can Atalay'ın TBMM'ye kaydı derhal yapılmalı ve hemen tahliye edilip görevine başlaması sağlanmalıdır.' dedi.

Parlamenter Sorumluluk ve Kamuoyuna Çağrı

Baş, bu talebin TBMM çatısı altında görev yapan tüm milletvekillerinin Parlamento'ya ve Türkiye'deki milyonlarca vatandaşa karşı taşıdığı sorumluluğun gereği olduğunu savundu.

Bütçe Teklifi Eleştirisi

Erkan Baş, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne ilişkin eleştirilerde bulunarak, bütçenin Meclis'e sunulduğu gün eş zamanlı olarak bir torba kanun ile vatandaşlara ek vergi yükü getirilmesinin bütçenin içinin boşaltıldığını gösterdiğini ifade etti.

Eğitimde Yoksulluk Uyarısı

Baş ayrıca, Türkiye'de her beş öğrenciden birinin parası olmadığı için okulda aç kaldığını öne sürdü ve eğitime ilişkin sosyal boyutlara dikkat çekti.

Erkan Baş'ın çağrısı, AYM kararının uygulanması ve Meclis kayıt süreçlerinin hızlandırılması talebiyle TBMM gündeminde yankı bulması bekleniyor.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında...

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında...

İLGİLİ HABERLER

Kadınlar Askere Mi Gidecek? TBMM'ye Sunulan Zorunlu Askerlik Teklifi

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te
2
Erkan Baş: Can Atalay Derhal Tahliye Edilip TBMM'ye Kaydedilmeli
3
Diyarbakır'da 3. Uluslararası Dicle Belgesel ve Kısa Film Festivali başladı
4
Bakan Ersoy: Mardin Kültür Yolu Festivali 370 Etkinlikle Başlıyor
5
Trabzon'da Görme Engelliler İçin Erişilebilir Teknoloji Ofisi Açıldı
6
Kaya Şanlıurfa'da: "Yassıada Zihniyetine Bu Millet Asla Geçit Vermeyecek"

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde

Kadınlar Askere Mi Gidecek? TBMM'ye Sunulan Zorunlu Askerlik Teklifi

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Resmi Gazete'de — Branş Dağılımı

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 2025: e-Devlet, Tarih ve Şartlar

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi