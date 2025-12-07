Erkan Özkan Menderes'te Bölgesel İstişare Toplantısını Sürdürdü

Erkan Özkan, bir buçuk yıllık faaliyetlerini anlattığı dergi sonrası Menderes'te düzenlenen istişare toplantısında korsan taşımacılık, plaka artışı ve ÖTV çalışmalarını anlattı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 12:27
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 12:27
İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, duraklara bir buçuk yıllık çalışmalarını anlatan dergiyi ulaştırmasının ardından bölgesel istişare toplantılarına hız kesmeden devam ediyor. Menderes ilçesindeki toplantı salonu tıka basa doldu, toplantıda hem teşekkürler iletildi hem de sektöre dair önemli mesajlar paylaşıldı.

Teşekkür ve değerlendirme

Toplantıya içten bir selamla başlayan Başkan Erkan Özkan, esnafa duyduğu güveni şu sözlerle ifade etti: "İzmir Şoförler Odası’nın bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Birlik olduğu sürece bu camianın bileğini kimse bükemez."

Bir buçuk yıllık görev sürecinin temaslarının, görüşmelerinin ve girişimlerinin derlenerek bir dergi haline getirildiğini hatırlatan Özkan, "Biz bu dergiyi bir karne gibi hazırladık, notumuzu da siz vereceksiniz." diyerek esnafın değerlendirmesinin kendileri için yol gösterici olduğunu vurguladı. Karşıyaka ve Menderes'te görülen yoğun katılımın kendilerini mutlu ettiğini belirten Özkan, "Bu ilgi bize güç veriyor." dedi. Mazereti sebebiyle toplantıya katılamayacağını ileten üyeleri de gelmiş kabul ettiklerini ve teşekkür ettiklerini ifade etti.

Korsan taşımacılıkla mücadele

Başkan Özkan konuşmasında korsan taşımacılık sorununa geniş yer ayırdı. Sorunun yalnızca İzmir'de değil Türkiye genelinde artış gösterdiğini vurgulayan Özkan, "Göreve gelir gelmez korsan taşımacılık davasına müdahil olduk. Beş duruşmadır oradayız. Bilirkişi raporu esnafın lehine. 19 Aralık’ta tüm Türkiye’ye müjde vereceğimize inanıyorum." dedi. Korsanla mücadelenin sadece odaların omzunda olmadığını, federasyon ve konfederasyon düzeyinde de güçlü baskı oluşturduklarını belirtti.

Plaka artışına engel olundu

Geçtiğimiz yıl İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı 200 adet yeni S ve T plaka girişimine ilişkin de konuşan Özkan, bu talebin sektörün ihtiyaçlarıyla örtüşmediğini söyledi. "Dört ay boyunca UKOME’de derdimizi anlattık. Araç ihtiyacı olmadığını net biçimde izah ettik ve talep geri çekildi. Bu mücadele sizin desteğinizle kazanıldı." ifadelerini kullandı.

ÖTV muafiyeti ve araç yenileme rahatlatması

ÖTV muafiyeti konusunu yakından takip ettiklerini belirten Erkan Özkan, Ankara temasları ve milletvekilleriyle yapılan görüşmelerde konunun gündemde tutulduğunu söyledi. Ayrıca araç yenileme yaşının 9+3 sistemine çıkarılmasının esnaf için önemli bir rahatlama getirdiğine dikkat çekti: "2025 trafik ruhsatını alan herkes aracını 2028 sonuna kadar kullanabilecek. Bu hakkı birlik ve girişimlerimizle aldık."

Genel kurul çağrısı

Toplantının sonunda yaklaşan genel kurul sürecine dikkat çeken Başkan Özkan, esnafa birlik ve güçlü katılım çağrısında bulundu: "11 Ocak 2026’da kongremiz var. Kongreler odaların düğünüdür. Ne kadar kalabalık olursak o kadar güçlü görünürüz. Eğer beni doğru buluyorsanız oyunuzu istiyorum; ama en önemlisi katılımınız. Sandıktan çıkacak güçlü mesaj, haklı olduğumuz her konuda elimizi daha da güçlendirecek."

Toplantıya katılan ve iyi dileklerini ileten tüm esnaflara teşekkür ederek sözlerini noktaladı.

