Erkek Hakları İçin Eylem: Erkekleri Koruma Derneği, Ankarada Sokağa Çıktı

Erkek Hakları İçin Farkındalık Yaratma Eylemi

Ankara'da, Erkekleri Koruma Derneği, erkeklerin bazı haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle toplandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde yapılan eylemde, katılımcılar, dikkat çekici dövizlerle mesajlarını iletti.

‘Sloganlarla Duyurduk’

Grup, "Erkeklerin de kalbi var, çığlıklarını duyun" ve "Nafaka yükü köleliktir. Erkekler de özgürlük ister" gibi sloganlar atarak, erkeklerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti.

Dernek Başkanı’ndan Açıklamalar

Yapılan eylemde konuşan Erkekleri Koruma Derneği Başkanı Bahri İnceler, bireysel eşitlik vurgusunu ön plana çıkardı. İnceler, "Birçok baba evlatlarını göremiyor. Çocuklarımızı annelerine verdiğimizde, onlarla düşmanlaşıyorlar" diyerek, durumu eleştirdi.

İnceler, ayrıca, erkeklerin maruz kaldığı iftiralar ve keyfi uzaklaştırma kararları hakkında da açıklamalarda bulundu. "Bir kadın, ispat olmadan kocasını evden atabiliyor. Bu erkek, evine giremiyor ve eşyalarını alamıyor. Kanunlarımızın çoğu kadınların lehinde ve erkek hakları da en az kadın hakları kadar önemli" ifadelerini kullandı.

Sosyal Medya Tepkileri

Etkinlik sırasında, bir bando ekibi de farklı müzikler çalarak katılımcılara eğlence sundu. Eyleme katılanlar, erkeklerin yaşadığı zorluklara dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak için bir araya geldi.

Başkentte, Erkekleri Koruma Derneği üyeleri, erkeklerin bazı konularda mağdur edildiği gerekçesiyle eylem yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde toplanan grup adına, Dernek Başkanı Bahri İnceler (sağda) açıklama yaptı.