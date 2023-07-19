Erken emekli olmak artık hayal değil! Yaş ve yıl detayına dikkat: 3600 günle emeklilik kervanına katılın!

Çalışma hayatında birçok kişi “Ne zaman emekli olacağım?” sorusuna yanıt ararken EYT'liler toplu ikramiye ödeyip yararlanamayacaklarını merak etti. Posta gazetesi yazarlarından Sarısu, çalışma hayatıyla ilgili en çok sorulan soruları yanıtladı. İşte sorular ve cevapları...

- 3 Mart 1973 yılında doğdum. Sigorta prim başlangıç ​​tarihim 1990 ve toplamda 300 gün prim ödedim. 52 yaşındayım. EYT'den faydalanmak için toplu olarak prim ödeyebilecek kadar şanslıyım. Bu kapsamda nasıl emekli olabilirim?

"Üzgünüz, aldığınız bilgiler yanlış. EYT'den yararlanmak için sabit prim ödeme şansınız yoktur. Ancak halihazırda borcunuz yoksa askerliğinizi yapmak için zaman ödünç alabilirsiniz. 18 ay askerlik durumunuzu ve borçsuz olduğunuzu varsayarsak, 5525 gün olan toplam priminizi tamamladığınız gün askerlik sürenizi ödünç alarak emekli olabilir ve 685 gün daha ödeme yapabilirsiniz."

- 59 yaşındayım ve SSK başlangıç ​​tarihim var ve 4000 prim günüm var. Ne zaman emekli olacağım?

60 YAŞIN ÜZERİNDE OLACAKSINIZ





"Teminat başlangıç ​​tarihinizi belirtmediniz. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olduğunuzu varsayarak sorunuzu cevaplıyoruz. Yaş kısıtlamalarının reddi; 15 yıl 3600 gün primle sigortalı olurken 60 yaş şartına tabi oluyorsunuz.

Priminiz yeterli olduğu için artık prim ödemeseniz bile 60 yaşınızı doldurduğunuzda emekli olabilirsiniz. Teminat başlangıç ​​tarihiniz 8 Eylül 1999'dan önce değilse, teminat başlangıç ​​tarihinizi belirtmeniz durumunda sorunuzu yanıtlayacağız."

KISMI EMEKLİLİK BANA YANSIR MI?

- 1971'de doğdum. Sigortalı olarak işe başlama tarihim ise 1 Mayıs 1994'tür. Arada işten çıkmalarım olmasından dolayı oplam 2320 ikramiye ödemem bulunuyor. 1995, 1996 ve 1999'lu olarak doğan 3 çocuğum var. Ne zaman emekli olmalıyım ve kısmi emeklilik beni nasıl etkiler?

" Emekli olabilmek için 20 yıl sigortalı, 5675 gün primli olmak ve 50 yaşını yaşamak gerekiyor. Birinci ve ikinci doğumlarınız arasında ve ikinci ve üçüncü doğumlarınızdan sonraki iki yıl boyunca ücretsiz gün ödünç alma hakkınız vardır.

Birinci ve ikinci doğumlarınız arasında bir yıllık süre olduğunu, bu süre içinde prim ödemediğinizi varsayarsak, ikinci ve üçüncü doğumlarınızdan sonraki iki yıllık süre için 3. doğumunuzu ödünç alarak toplamda 1800 gün kazanabilirsiniz. Annelik borcundan sonrasında 1555 prim günü daha öderseniz toplam priminizi 5675 gün sonra tamamladığınız gün emekli olabilirsiniz. Alternatif olarak, 2029 yılında 58 yaşını doldurduğunuzda yaş sınırından (kısmi emeklilik) emekli olabilirsiniz, ancak doğumdan itibaren 1280 (veya ödünç alarak) 1280 gün daha katkıda bulunarak toplam katkı payınızı 3600 günde tamamlayabilirsiniz."

YASAL İŞLEMLER GARANTİSİ OLMAYAN UZUN BİR SÜREÇTİR

- Başlangıç ​​tarihim 27 Mayıs 1999'du ama 1 Kasım 1999'da sigortamı ödemeye çalıştılar. Bunu duyunca SGK'ya şikayette bulundum ve askerlik yapmak için işimden ayrıldım. Ayrıldıktan sonra müfettişlerin işe geldiklerini ve cezai işlem yürüttüklerini öğrendim. EYT'den geçtikten sonra, şartın sona ermediğini ispatlayabilirsem sigortamı iptal edebileceğim söylendi.

O dönemde başvurum için SGK talebinde bulundum. Ama bana 2012'de davanın bozulduğunu söylediler. Bu davada bir de birlikte çalıştığımız bir yaşlımız vardı. EYT'den yararlanmak için olaya tanık olmak yeterli mi?

"İşten ayrıldığınız tarih itibariyle zamanaşımı şeklinde tanımlanan 5 yıllık süreçte dava açmalısınız. Genellikle, haklarınız sona ermiştir. Ancak, talebinizi takip ederek, teminat başlangıç ​​tarihinizin geri çekilmediği durumunu yeni öğrendiğinizi mahkemede kanıtlarsanız elinizdeki belge ve tanıklarla davayı kazanabilirsiniz. Ancak, davanın uzun süreç olduğunu ve hiçbir garantisinin olmadığını unutmayın."

3600 GÜNDEN EMEKLİ OLABİLİR MİYİM?

- 1971 doğumluyum. Sigortam 1 Aralık 1989'da başlıyor ve 738 prim gününüz var. Askerliğimi ödünç alarak 3600 gün üzerinden emeklilik dilekçesi verebilir miyim? Tarım sigortası da yaptırmıştım. Emekli olabilmek için kaç yıl ödemem gerekiyor?

"Yaş haddinden önce emekli olabilmek için mutkaka 15 yıl süre, 3.600 prim gün katılmalı ve 60 yaşını beklemelisiniz. Ek 5. Madde tarım sigortası primi SSK'dan tahsil edilir. Tarım sigortası primi ödeyerek prim eksikliğini giderebilirsiniz. Askerlik borçlanması (18 ay) ve 2322 gün prim ödeyerek de toplamdaki priminizi 3600 günde tamamladığınız takdirde 60 yaşında emekli olabilirsiniz."