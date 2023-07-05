Erken emekliliğe 5 yıl zorunluluğu! SGK duyurdu: EYT adayları dikkat!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesiyle beraber yüz binlerce insan harekete geçti. EYT adayı 1999'da çalışmasına rağmen SGK'ya priminin yatırılmadığı belirtildi. 23 Nisan 200 tarihine kadar olan kısmının kuruma bildirilmediğini fakat 1 Nisan 1999 tarihinde başlayan çalışmalarının işe girişinin yapıldığı 2000 tarihine kadar ve devamında aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.

Davalı davacının ilk sigorta işleminin yapıldığı tarih 24 Nisan 2000 tarihinden önce dava dilekçesinde belirtilmiş olan 1 Nisan 1999-23 Nisan 2000 tarihleri arasında tarafına ait işyerlerinde kesintisiz olarak çalışılmasıyla beraber itirazın olmadığını dile getirdi.





SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DAVAYA KATILDI

SGK ise davanın hak düşürücü süre içerisinde açılmadığın ve davacının çalıştığını iddia ettiği dönemde bordrolarda isminin bulunmadığını, fiili çalışma olgusunun kuşkuya yer verilmeyeceği şekilde ispatı gerçekleşti.

Dosyalar çerçevesinde deliller ve tanık beyanlarıyla beraber değerlendirildiğinde davacının davalıya ait işyerlerinde hizmet akdi ile çalıştığı bilgisine varıldı.

Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi itirazı reddetmesiyle beraber bu defa dosya Yargıtay'a taşındı. 10. Hukuk dairesi zamanaşımı nedeniyle kararın bozulmasının gerektiği belirtildi. SGK'nın temyiz etmesiyle bu kez devreye Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi.

DAVALI İŞVERENİN BİLDİRİMİ

Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği karar, oyun fazla olmasıyla beraber karara bağlandı. Genel Kurul kararında davalı işveren tarafından 24 nisan 2000-03 Mayıs 2000 tarihleri arasında davacı tarafından hizmet bildirimi yapıldı.