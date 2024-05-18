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Erken emekliliğe yol açıldı! Bu hastalığı geçirenler hemen başvursun

Erken emeklilik sistemi, Türkiye'de sağlık sorunlarından dolayı çalışmaya devam edemeyen kişiler için sağlanan önemli sosyal güvenlik programıdır. Malülen emeklilik, çalışma gücü durumunda yüzde 60'lık kısmını kaybetmiş kişilere verilen sosyal güvenlik hakkı olarak tanımlanır. Ciddi sağlık sorunları sebebiyle normal çalışma yeteneklerini sürdüremeyen kişilere tanınmış olan bu hak, yaşam kalitelerinin korunması açısından kritik öneme sahiptir.

Yayın Tarihi: 18.05.2024 13:53
Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 13:53
Erken emekliliğe yol açıldı! Bu hastalığı geçirenler hemen başvursun

Türkiye'de çalışma hayatında beklenmedik sağlık sorunları nedeniyle kesintiye uğrama durumları ortaya çıkmaktadır. Bu durum çalışanların hayatlarını büyük ölçüde değiştirirken, Sosyal Sigortalar Fonu (SGK) da erken emeklilik seçenekleri sunarak engellilere destek oluyor. Peki, bu durumda hangi sağlık sorunları erken emeklilik hakkı tanıyor? Süreç nasıl işliyor? İşte detaylar..

"SGK tarafından belirlenen hastalıkların listesi"

SGK, erken emekliliğin öncelikleri arasında çeşitli tıbbi durumları belirlemektedir. Aşağıdaki sağlık sorunları malülen emeklilik temelini oluşturur:

Kanser

Epilepsi

Parkinson hastalığı

Beyin tümörleri

Behçet hastalığı

Organ nakli

AIDS

Tüberküloz

Siroz

Zeka geriliği

Şizofreni

Bipolar bozukluk

Multipl skleroz (MS)

Serebral palsi

Felç

Uzuv kayıpları

Demans

Görme kaybı

Erken emekliliğe yol açıldı! Bu hastalığı geçirenler hemen başvursun

Erken emeklilik şartları

Engelli maaşından yararlanmak için yerine getirilmesi gerekli olan bazı önemli koşullar vardır. Bunlar;

- 10 yıl veya daha fazla sigortalı olarak çalışmış olmak.

- En az 1800 gün sigorta primi ödemiş olmanız.

- Sigortalı olarak çalışmaya başladıktan sonra çalışamayacak hale gelmek.

- Engellilik raporu aracılığıyla engelliliğin resmi kanıtı.

- Emeklilik başvurusu sırasında en az %60 iş gücü kaybı olması.

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