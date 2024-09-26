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Erken Menopoz ve Otoimmün Hastalık Riski

40 yaşından önce erken menopoz yaşayan kadınlarda otoimmün hastalık riski artıyor. Araştırma sonuçları dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 12:39
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 12:39
Erken Menopoz ve Otoimmün Hastalık Riski

Erken Menopozun Otoimmün Hastalıklarla İlişkisi

Finlandiya merkezli bir araştırma, 40 yaşından önce “prematür ovaryen yetmezliği” (erken menopoz) yaşayan kadınların, otoimmün hastalıklara yakalanma riskinin önemli ölçüde arttığını ortaya koydu.

Araştırmanın Detayları

Yaklaşık 20 bin kadının sağlık verilerini inceleyen bilim insanları, en az 12 yıl süreyle bu bireylerin durumlarını takip etti. Çalışma kapsamında, 40 yaş altındaki yaklaşık 4 bin kadında, farklı zaman dilimlerinde prematür ovaryen yetmezliği tanısı konulduğu belirtildi.

Otoimmün Hastalıkların Artışı

Araştırmada, erken menopoz teşhisi konulan kadınlarda otoimmün hastalıklara yakalanma oranının dikkat çekici bir şekilde değiştiği görülmüştür. Erken menopoz öncesinde, bu kadınların %5,6’sında en az bir otoimmün hastalık görüldüğü, teşhis sonrası bu oranın %12,7'ye çıktığı tespit edilmiştir.

Risk Faktörleri ve Uzman Görüşleri

Çalışma, erken menopoz geçiren kadınların otoimmün hastalıklara, standart gruba oranla 2,6 kat daha fazla eğilim gösterdiklerini ortaya koymaktadır. Ayrıca, daha önce hastalığı olmayan kadınlarda, erken menopoz sonrası bu hastalıkların görülme ihtimalinin üç katına çıkabileceği belirtilmiştir. The Guardian'a konuşan jinekolog Dr. Susanna Savukoski, her ne kadar çoğu kadında otoimmün hastalık gözlemlenmese de, doktorların bu artan riskin farkında olması gerektiğini vurgulamıştır.

Prematür Ovaryen Yetmezlik Nedir?

Prematür ovaryen yetmezlik, 40 yaşından küçüklere etki eden, düşük östrojen seviyeleriyle birlikte görülen, yumurtalıkların erken işlev kaybı anlamına gelmektedir.

Bu önemli araştırma, İngiltere'deki Oxford Üniversitesi'nin "Human Reproduction" adlı dergisinde yayımlanmıştır.

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