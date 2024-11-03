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Erken Oy Kullanımında Rekor Kırıldı: 75 Milyondan Fazla Seçmen Oy Verdi

ABD'de 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesinde 75 milyondan fazla seçmen erken oy kullandı.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 12:18
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 12:18
Erken Oy Kullanımında Rekor Kırıldı: 75 Milyondan Fazla Seçmen Oy Verdi

Erken Oy Kullanımında Rekor Düzey

ABD'de 5 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri yaklaşırken, ülkede 75 milyondan fazla vatandaş erken oy kullandı. Florida Üniversitesi Seçim Laboratuvarı'nın açıkladığı verilere göre, bu dönemde 40 milyondan fazla seçmen şahsen, yaklaşık 34 milyon kişi ise posta yoluyla oy kullandı.

Seçmen Katılımı

244 milyon seçmenin bulunduğu ABD'de, 2020 yılında yapılan seçimde %66,6 oranında rekor bir katılım sağlanmıştı. Bu seçimde yaklaşık 159 milyon kişi oy kullanmıştı.

Seçim Günü ve Erken Oy Kullanmanın Süreci

Birçok eyalet, seçim günü öncesinde erken oy kullanma işlemlerine devam ediyor. Posta yoluyla veya şahsen verilen oylar, seçim günü olan 5 Kasım'da sandıkların kapanmasından sonra sayılacak.

Trump’ın Açıklamaları

Eski Başkan Donald Trump, Kuzey Carolina'daki seçim kampanyasında yaptığı konuşmada, seçim gününü "özgürlük günü" olarak tanımladı. Trump, ABD’nin "işgal altındaki bir ülke" olduğunu belirterek, başkan seçilmesi durumunda bu durumu değiştireceğini savundu.

Kamala Harris’e Destek

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti'nin başkan adayı Kamala Harris, sürpriz bir şekilde ünlü komedi programı Saturday Night Live'da yer aldı. Programda kendisini canlandıran Maya Rudolph ile birlikte, seçimler hakkında konuşmalar yaptı.

Ünlü İsimlerin Desteği

Harris'in kampanyasına Hollywood'un tanınmış isimlerinden destek geldi. Ünlü aktör Harrison Ford, "Ben Harrison Ford. Bir oyum var ve ben de ilerlemek için bunu kullanacağım. Kamala Harris'e oy vereceğim" diyerek destek verdi. Taylor Swift ve Beyonce gibi diğer ünlüler de Harris'in yanındaydı.

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