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Ermeni Dini Liderleri İstanbul'da AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı

İstanbul'daki Ermeni dini liderleri, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasını desteklemek için bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 13:48
Ermeni Dini Liderleri İstanbul'da AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı

Ermeni Dini Liderleri AA'nın Oylamasına Destek Verdi

İstanbul'daki Ermeni dini liderleri, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katılmak üzere bir araya geldi. Bu önemli etkinlik, ulusal ve uluslararası düzeyde dikkat çeken fotoğrafları bir araya getiriyor ve toplumsal duyarlılığı arttırıyor.

Etkinliğin Önemi

Ermeni dini liderleri, bu tür sosyal ve kültürel etkinliklerin önemini vurguladılar. Yılın Kareleri oylaması, toplumsal olayları ve insan hikâyelerini gözler önüne seriyor. Dini liderler, bu tür aktivitelerin toplumdaki birliği pekiştirdiğini belirtmekte.

Anadolu Ajansı'nın yürüttüğü bu proje, katılımcılara farklı bakış açıları kazandırmayı hedefliyor. Ermeni dini liderlerinin varlığı, etkinliğe zenginlik katıyor.

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran...

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran...

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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