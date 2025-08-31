DOLAR
Ermeni Diplomat Ashken Aleksanyan için 'Azerbaycan'a Casusluk' Gözaltı İddiası

Avusturya'da görevli Ermeni diplomat Ashken Aleksanyan'ın, Azerbaycan için casusluk yaptığı gerekçesiyle yaklaşık 2 ay önce Erivan'da gözaltına alındığı iddia edildi.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 13:29
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 13:29
Ermeni diplomat Ashken Aleksanyan hakkında casusluk iddiası

Avusturya'da görev yapan Ermeni diplomat Ashken Aleksanyan'ın, Azerbaycan için casusluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındığı iddia edildi. Haber, Ermenistan basınında yer aldı.

İddiaların ayrıntıları

Basındaki haberlere göre Aleksanyan, yaklaşık 2 ay önce ülkesinin başkenti Erivan'a dönüşü sırasında gözaltına alındı. Diplomatın üzerindeki belgelerin incelenmesinin ardından, Aleksanyan'ın Azerbaycan lehine casusluk yaptığından şüphe duyulduğu öne sürüldü.

Haberlere göre Ermenistanlı yetkililer, bakanlık içi incelemelerin ardından olayın "büyük bir skandala" dönüşebileceği gerekçesiyle gözaltı kararını kamuoyuna açıklamama kararı aldı.

Resmi açıklama yok, kayıtlar silindi iddiası

Olayın gizli tutulması amacıyla Aleksanyan hakkındaki bilgiler ile resmi atama duyurularının silindiği iddia edildi. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

