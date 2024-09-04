Ermenistan Askerleri Nahçıvan'daki Azerbaycan Mevzilerine Saldırdı

Ermenistan'dan Ateş Açma İddiası
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti içerisinde bulunan Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını bildirdi.
Ateş Açma Olayı
Açıklamada, yerel saatle 19.35 civarında Nahçıvan'ın Ordubat bölgesindeki mevzilere yönelik saldırı gerçekleştirildiği belirtiliyor.
Azerbaycan'ın Yanıtı
Bakanlık, Azerbaycan askerlerinin de saldırıya karşılık verdiğini vurguladı. Bu gelişme, bölgedeki gerginliğin devam ettiğine dair endişeleri artırıyor.