Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan KGAÖ Eleştirisi

Paşinyan'dan KGAÖ Açıklamaları

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Uluslararası Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütünün (KGAÖ) ülkesinin güvenliği açısından tehdit oluşturduğunu ortaya koydu.

KGAÖ ile İlişkilerde Dönüşü Olmayan Nokta

Paşinyan, Erivan'da düzenlenen "Dünya Ermenileri Zirvesi" kapsamındaki güvenlik stratejileri sunumunda, KGAÖ’nün Ermenistan'a karşı güvenlik yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirtti. Bu durumun, Ermenistan için "dönüşü olmayan nokta"ya yakın bir durum yarattığını ifade etti.

Toprak Talebi Yok

Ermenistan'ın çevre ülkeleriyle ilişkileri üzerine de açıklamalarda bulunan Paşinyan, "Ermenistan Cumhuriyeti olarak, bölgedeki tüm ülkelerin toprak bütünlüğünü tanıdığımızı ve hiç kimseye toprak talep etmediğimizi tekrar ediyorum" dedi.

Azerbaycan ile Müzakere Vurgusu

Azerbaycan ile olan sorunların da müzakereler yoluyla çözülebileceğini savunan Paşinyan, birlikte imzalanan sınır belirleme komisyonlarının bu süreçte önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Yeni Bir Vizyon: Gerçek Ermenistan

Paşinyan, Ermenistan’ın güvenlik vizyonunda iki farklı anlayışın bulunduğunu ve kendilerinin "Gerçek Ermenistan"ı seçtiklerini belirtti. Bu kavramla, vatandaşların refahını artırmayı hedeflediklerini açıkladı.

Türkiye ile İlişkiler

Türkiye ile olan diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Paşinyan, iki ülkenin arasında özel müzakerelerin yapıldığını ve kamusal açıklamaların yerini diplomatik kaynaklara bırakmasının önemini vurguladı.

Gelecek Vizyonu

Europen Birliği üyeliği konusunda gerçekçi fırsatlar oluştuğunda değerlendirileceğine dair açıklamalarda bulunan Paşinyan, Ermenistan’ın uluslararası ilişkilerde daha aktif bir rol üstlenme arzusunu dile getirdi.