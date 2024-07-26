Ermenistan Başbakanı Paşinyan Margara Sınır Kapısı'nı Ziyaret Etti

Paşinyan Margara Sınır Kapısı'nda İncelemelerde Bulundu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin Türkiye ile olan sınırındaki Margara Sınır Kapısı'nı ziyaret etti. Bu ziyaret, Armavir Bölgesi’nde gerçekleştirdiği çalışma gezisi kapsamında gerçekleşti.

Modernizasyon Projesi

Paşinyan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Margara Sınır Kapısı'nın 1 milyar dram (yaklaşık 2 milyon 575 bin dolar) bütçeyle modernize edildiğini bildirdi.

Tarihsel Arka Plan

Türkiye-Ermenistan sınırı, 1993 yılında Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarının bir kısmını işgal etmesi sebebiyle kapatılmış durumda. Sınır, yalnızca 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra, insani yardım geçişleri için iki kez açılmıştı.