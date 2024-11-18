Ermenistan'da 2 Bakan ile 4 Üst Düzey Yetkili İstifa Etti

Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan'ın "yönetimde değişikliğe gideceği" yönündeki açıklamasının hemen ardından önemli bir gelişme yaşandı. Bugün yapılan duyuruya göre, İçişleri Bakanı Vahe Ghazaryan ve Bölgesel Yönetimler ve Altyapı Bakanı Gnel Sanosyan dahil olmak üzere toplamda 6 üst düzey yetkili istifa etti.

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in aktardığı bilgilere göre, bir süre önce Bakanlar Kurulu'nda yapılması planlanan değişiklikler öncesinde bu istifalar gündeme geldi. İstifa eden diğer yetkililer arasında Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Karen Andreasyan, Devlet Gelirleri Komitesi Başkanı Rustam Badasyan, Soruşturma Komitesi Başkanı Argişti Kyaramyan ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi Başkanı Sasun Haçatryan yer alıyor.

Başbakan Paşinyan, Facebook hesabından yaptığı bir paylaşımda bu istifaları kendisinin talep ettiğini belirtti. Paşinyan, bu kararın "kişisel nedenlerden değil, sistem değişikliği" kaynaklı olduğunu vurgulayarak, görevlerinden ayrılan yetkililere hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.

Bugün Vatikan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretten dönecek olan Paşinyan'ın, istifaları kabul etmesi ve yeni atamalar yapması bekleniyor.

Paşinyan'nın 15 Kasım'da Bakanlar Kurulu toplantısında yaptıkları açıklamalarda, kolluk kuvvetlerinin ve yargı sisteminin çalışmalarından duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirmiş ve bu duruma ilişkin "sabrının taştığını" ifade ederek yeni kararlar alacağını belirtmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.